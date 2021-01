Oddo BHF affiche une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 17 euros sur le titre Stellantis. Le broker considère toujours le groupe né de la fusion entre PSA et FCA comme la meilleure opportunité boursière au sein du secteur. Pour l’analyste, la valorisation semble toujours loin de refléter le potentiel de la nouvelle entité.



Et ce, d'autant plus que les attentes sur Peugeot/FCA lui paraissent toujours prudentes, a fortiori après la bonne fin d'année 2020, et alors que le momentum s'annonce particulièrement attractif dans les prochains mois (résultats, plan stratégique, etc.).