Deutsche Bank a initié le suivi du titre Stellantis avec une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 20 euros. Le broker pense que Carlos Tavares, le directeur général, est dans une position idéale pour combiner les forces de PSA et FCA. L’analyste note cependant que le groupe est très dépendant des marchés américain et européen et qu’il faudra améliorer sa présence en Chine.