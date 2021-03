STELLANTIS : va bientôt distribuer sa participation dans FAURECIA

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FAURECIA SE -1.91% 45.33 10.16% STELLANTIS N.V. 0.75% 13.934 -5.58%

Le constructeur Stellantis a annoncé jeudi soir la distribution conditionnelle à ses actionnaires de sa participation détenue dans l’équipementier Faurecia (plus de 54 millions d’actions) et de 308 millions d'euros en numéraire. Le paiement de cette distribution est subordonné à l’approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Stellantis qui se tiendra le 8 mars prochain. L’opération pourrait être concrétisée « le ou vers le lundi 22 mars 2021 ». Elle faisait partie de l’accord de fusion signé entre le français PSA et l’italo-américain Fiat Chrysler Automobiles (FCA).