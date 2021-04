Lors de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Stellantis qui s’est tenue virtuellement ce jeudi, toutes les résolutions ont été adoptées, y compris la proposition d'approuver une distribution extraordinaire en numéraire d'un milliard d'euros pour les actions ordinaires, comme prévu par l'accord de rapprochement (et son avenant) conclu par Fiat Chrysler Automobiles et Peugeot en décembre 2019.



La distribution proposée implique un paiement aux détenteurs d'actions ordinaires de 0,32 euro par action ordinaire en circulation. Les actionnaires détenant des actions ordinaires négociées au NYSE recevront la distribution en dollars américains selon le taux de change officiel Dollar/Euro communiqué par la Banque centrale européenne en date de ce jour.



La distribution sera prélevée sur la réserve spéciale de remboursement d'apport créée dans le cadre de la réduction de capital réalisée par diminution de la valeur nominale des actions ordinaires de Stellantis, liée à la distribution Faurecia, précédemment approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire.



Le calendrier prévu pour la distribution s'agissant des actions ordinaires cotées sur le New York Stock Exchange, le Mercato Telematico Azionario et Euronext Paris sera le suivant : ex-date le 19 avril prochain, record date le 20 avril, et date de paiement le 28 avril.