Stellantis : 1er véhicule à Hydrogène de série de Peugeot

Le groupe annonce que le tout premier véhicule à Hydrogène de série de Peugeot vient de quitter sa ligne de production le 13 Décembre 2021.



Peugeot devient l'un des tout premiers constructeurs à proposer, en plus de ses versions thermiques et électriques à batterie, une version électrique alimenté par une pile à combustible à hydrogène (hydrogen full cell) sur le segment des véhicules utilitaires.



Peugeot e-Expert Hydrogen est d'abord produit en France, sur le site de Hordain (Nord, Hauts de France), puis transformé en Allemagne à Rüsselsheim, sur les lignes de production du centre de Stellantis dédié à la technologie Hydrogène.



Les livraisons du Peugeot e-Expert Hydrogen peuvent ainsi commencer. Le premier client, qui sera livré avant les congés de fin d'année, est Watea by Michelin, la filiale dédiée aux solutions de mobilité verte du groupe.



