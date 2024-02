STELLANTIS : Deutsche Bank remonte son objectif

Deutsche Bank a réitéré lundi sa recommandation d'achat sur le titre Stellantis, assortie d'un nouvel objectif de cours de 40 euros, contre 32 euros précédemment.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire salue la distribution de cash proposée par le groupe à ses actionnaires, rendue selon lui possible par un flux de trésorerie meilleur que prévu en 2023 du fait de la bonne maîtrise de ses investissements.



Entre le relèvement de son dividende et le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions, la redistribution prévue par le constructeur automobile représente près de 10% de sa capitalisation boursière, fait remarquer l'analyste.



Concernant 2024, DB reconnaît que la perspective d'une marge à deux chiffres et d'un free cash-flow (FCF) positif est un peu vague, mais juge qu'elle sous-entend une marge supérieure ou égale à celle de 2023.



'Nous apprécions l'entreprise du fait de sa capacité à naviguer à travers des marchés difficiles et à réduire ses coûts en conséquence', conclut l'analyste.



