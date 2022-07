Kepler Cheuvreux reste à l'Achat sur Stellantis avec un cours cible de 20 euros. Le broker se fonde sur les bénéfices plus élevés que prévu enregistrés par le constructeur avec une marge d'Ebit ajusté de 14,1% contre un consensus entre 10,8 et 11,7% et ses propres estimations à 12,3%.