Stellantis: Marge plus forte que prévu pour la première année d'existence

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires PARIS/MILAN (Reuters) - Stellantis a annoncé mercredi une marge opérationnelle courante de 11,8% pour sa première année d'existence, supérieure à son objectif d'environ 10%, grâce à 3,2 milliards d'euros de synergies et aux ventes de ses très rentables pick-ups et SUV. "Les résultats record d'aujourd'hui prouvent que Stellantis est bien placé pour réaliser des performances solides, même dans les environnements de marché les plus incertains", a déclaré dans un communiqué Carlos Tavares, directeur général du groupe né en janvier 2021 de la fusion entre PSA et FCA. Malgré les tensions persistantes sur les approvisionnements en puces, l'inflation des matières premières et les incertitudes crées par la crise ukrainienne, le quatrième groupe automobile mondial vise une marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2022, après un quasi-doublement l'an dernier puisque la marge proforma de 2020 s'était située à 6,9%. Dans les premiers échanges, l'action Stellantis gagne 3,5%. Le nouveau groupe, qui détaillera la semaine prochaine sa stratégie pour la décennie, a affiché l'an dernier une marge record de 16,3% rien qu'en Amérique du Nord. Le directeur financier, Richard Palmer, a expliqué au cours d'une téléconférence de presse que le propriétaire des marques Peugeot, Jeep et RAM était en avance sur son objectif d'atteindre 80% des cinq milliards d'euros de synergies qu'il cible d'ici 2024. Il a ajouté que l'inflation des matières premières resterait un problème pour l'ensemble du secteur cette année, tandis que les pénuries de puces, qui ont atteint un pic au troisième trimestre 2021, devraient connaître une amélioration progressive en 2022. Richard Palmer a également indiqué que le groupe n'avait pas d'exposition directe importante à la Russie, visée par des sanctions économiques internationales à cause de la crise avec l'Ukraine, mais que cette dernière risquait de provoquer une volatilité sur les marchés financiers et chez les consommateurs. Stellantis a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires net de 152,1 milliards d'euros, en hausse de 14% malgré une croissance des livraisons limitée à 4% par la production perdue à cause des pénuries de semi-conducteurs. Fort de ces résultats, Stellantis a annoncé le versement d'un dividende ordinaire de 1,05 euro par action à ses actionnaires, soit un montant total de 3,2 milliards d'euros, et la redistribution de 1,9 milliard d'euros à ses salariés. En France, cela équivaut au versement d'un montant minimal de 4.000 euros par personne au titre de la participation et de l'intéressement. En parallèle, la direction du groupe en France a proposé une augmentation de salaire de 3,2%. (Gilles Guillaume, avec Giulio Piovaccari à Milan, édité par Jean-Michel Bélot) par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari

© Reuters 2022