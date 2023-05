Stellantis N : 1,8 million de véhicules Stellantis équipés du système d'alerte de véhicules d'urgence grâce à la plateforme V2X

Le système d'alerte de véhicules d'urgence (EVAS - Emergency Vehicle Alert System) de Stellantis utilise la plateforme connectée Uconnect pour alerter les automobilistes de la présence de véhicules d'intervention et d'autres dangers se trouvant sur leur route

Promouvoir des technologies d'avant-garde, améliorant la sécurité des véhicules, est un élément essentiel du plan stratégique Dare Forward 2030, dont l'objectif est de devenir n°1 de la satisfaction client pour les produits et services

L'EVAS est une fonction standard d'Uconnect, déjà active sur 1,8 million de véhicules des marques Chrysler, Dodge, Ram et Jeep® fabriqués depuis 2018 aux États-Unis et au Canada

L'EVAS fonctionne via une intégration avec Safety Cloud®, la plus grande plateforme V2X (vehicle-to-everything) pour les alertes numériques d'HAAS Alert

La prochaine étape : H.E.L.P. (Hazard Enhanced Location Protocol) pourrait être d'avertir les automobilistes de la présence à proximité de véhicules (VP/VUL) en panne



AUBURN HILLS, Michigan, États-Unis - Aujourd'hui plus de 1,8 million de véhicules des marques Chrysler, Dodge, Ram et Jeep® en circulation aux États-Unis et au Canada, avertissent les conducteurs par notification de la présence d'un camion de pompiers, d'une ambulance ou d'autres dangers routiers à proximité grâce au système EVAS (Emergency Vehicle Alert System), une fonction de la plateforme de véhicules connectés Uconnect.

Cette fonction permet aux conducteurs de véhicules fabriqués à partir de 2018 d'être alertés sur leur environnement. L'EVAS est une innovation issue du programme Stellantis Star*Up, qui soutient et récompense les innovations des collaborateurs.

« Le déploiement à grande échelle de l'EVAS en Amérique du Nord illustre bien la façon dont Stellantis maîtrise la connectivité V2X et la technologie embarquée pour rendre la mobilité plus sûre pour nos clients », explique Yves Bonnefont, Stellantis Chief Software Officer. « L'attention sans égale portée à nos clients, sur tous les marchés où nous commercialisons nos produits, est à la base de notre transformation en tech company de mobilité. Nous sommes fiers d'être le premier constructeur automobile mondial à faire des notifications V2X une fonction de sécurité standard pour nos clients connectés, et nous cherchons continuellement à en élargir les capacités. »

Les alertes EVAS proviennent de la plateforme Safety Cloud d'HAAS Alert, une solution d'alerte numérique V2X utilisée par des milliers de flottes routières publiques et privées en Amérique du Nord. En plus des véhicules d'intervention, Safety Cloud reçoit et envoie des notifications provenant de dépanneuses, de véhicules en panne, de zones de travaux, de panneaux de signalisation, de péages d'autoroute et d'autres infrastructures et équipements connectés présents sur la route.

S'appuyant sur les principes de l'EVAS, Stellantis évalue actuellement une nouvelle étape dans les notifications V2X de sécurité active du conducteur avec le protocole H.E.L.P. ® (Hazard Enhanced Location Protocol ou Protocole amélioré de localisation en cas de danger), en collaboration avec Emergency Safety Solutions Inc.

Le protocole H.E.L.P. avertit les conducteurs qui se rapprochent d'un véhicule en panne. Les véhicules immobilisés sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur la chaussée constituent un grave danger pour les autres automobilistes, en particulier la nuit ou quand les conditions météorologiques réduisent la visibilité, et sont à l'origine aux États-Unis d'un accident toutes les sept minutes en moyenne et de plus de 40 morts ou blessés par jour, selon une étude publiée dans « Accident Analysis and Prevention », une revue spécialisée dans la santé.



Comment fonctionne H.E.L.P.

Quand il est activé sur un véhicule en panne, H.E.L.P. envoie une notification signalant le véhicule et sa localisation exacte au Safety Cloud d'HAAS Alert, qui transmet une notification aux véhicules en approche équipés du système Uconnect (ou aux conducteurs qui utilisent d'autres systèmes mobiles et de tableau de bord connectés au Safety Cloud, tels que Waze). Les automobilistes sont ainsi avertis 15 à 20 secondes à l'avance, ce qui correspond à environ 0,5 km/un quart de mile de vitesses sur autoroute.

Avec H.E.L.P., les véhicules en panne peuvent partager des messages de sécurité important avec tous les véhicules connectés à la plateforme Safety Cloud, ce qui permettra ainsi une nouvelle capacité essentielle dans le domaine de la technologie véhicule à véhicule (V2V) et contribue à améliorer la sécurité routière pour tous les automobilistes.

Le système H.E.L.P. peut être activé manuellement par le conducteur quand le véhicule est à l'arrêt ou automatiquement dans des situations critiques pour la sécurité telles qu'un accident ou une crevaison.

Les véhicules équipés du système H.E.L.P. et dotés d'un éclairage à LED pourraient être améliorés par l'ajout des alertes d'éclairage H.E.L.P. Lighting Alerts, qui font clignoter les feux de détresse et les autres feux extérieurs à un rythme et selon un schéma scientifiquement défini, pour mieux attirer l'attention des conducteurs venant en sens inverse.



Une base pour les fonctions futures

Les alertes EVAS, les appels SOS et les rapports d'état du véhicule via l'application Uconnect forment une base qui exploite les données provenant du véhicule pour aider les clients de Stellantis. Les propriétaires bénéficient d'autres avantages grâce aux fonctions SiriusXM Guardian sur abonnement, qui incluent la traçabilité en cas de vol du véhicule, l'aide virtuelle à la conduite et le démarrage à distance à l'aide d'un téléphone portable.

« La technologie que nous proposons aujourd'hui permet de préparer le terrain pour nos futures innovations », commente Mamatha Chamarthi, Stellantis Head of Global Software Business Management, « Nous partons du principe que la sécurité devrait être un standard. Et c'est sur cette base que nous offrons aux propriétaires des fonctionnalités à la fois pratiques et à la demande quand ils se connectent, s'inscrivent et s'abonnent. Ces capacités software créent une expérience client améliorée à haute valeur ajoutée pour nos marques iconiques. »

Développer des technologies avancées qui améliorent la sécurité des véhicules et tiennent les conducteurs informés, y compris en utilisant des solutions V2X et des systèmes embarqués connectés, est un élément essentiel de l'engagement de Stellantis, dans le cadre de son Plan stratégique Dare Forward 2030, à offrir une mobilité de pointe dans l'objectif de devenir n°1 de la satisfaction client pour nos produits et services, sur tous les marchés où Stellantis est présente.

Stellantis développe actuellement trois nouvelles plateformes technologiques : STLA Brain, STLA SmartCockpit, et STLA AutoDrive, qui seront déployées à l'échelle sur les quatre plateformes de véhicules STLA conçues pour les BEV à partir de 2024. La stratégie software de Stellantis vise à générer près de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel supplémentaire d'ici la fin de la décennie, grâce à un investissement de plus de 30 milliards d'euros dans l'électrification et le software d'ici fin 2025.

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE : STLA/ Euronext Milan : STLAM/ Euronext Paris : STLAP) fait partie des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d'histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande Tech Company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l'ensemble de nos partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, www.stellantis.com

À propos d'HAAS Alert

La mission d'HAAS Alert est de créer des solutions de mobilité vitales pour rendre les véhicules et les routes plus sûrs et plus intelligents. Notre vision est un monde connecté et sans collision où chacun rentre chez soi en toute sécurité. HAAS Alert rend les routes et les communautés plus sûres en envoyant des alertes numériques provenant de véhicules d'intervention d'urgence, de flottes municipales et privées, de zones de travaux et d'infrastructures connectées, aux conducteurs qui sont à proximité via sa plate-forme de communication de véhicules Safety Cloud. Pour en savoir plus : www.haasalert.com.

À propos d'Emergency Safety Solutions Inc.

Emergency Safety Solutions est une entreprise minoritaire certifiée dont la mission est de sauver des vies en éliminant les accidents prévisibles impliquant des véhicules vulnérables qui sont en panne et immobilisés sur ou au bord de la chaussée. Ce problème de sécurité grandissant concerne plus de 72 000 personnes chaque année aux États-Unis, et se solde par 15 000 personnes blessées ou tuées. La suite de solutions H.E.L.P. d'ESS fournit des alertes avancées utilisant les feux des véhicules et des alertes numériques basées sur la localisation pour améliorer considérablement la communication d'avertissements préalables aux conducteurs.