Stellantis N : A suivre aujourd'hui

Stellantis s’allie à l’américain Archer pour la production du Midnight, l’aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux. Les deux sociétés travailleront ensemble pour construire le site de production de l’aéronef à Covington (Georgie, Etats-Unis), où la production doit démarrer en 2024. Stellantis fournit son expertise et sa technologie de fabrication de pointe, l’expertise de ses équipes et son capital : son objectif est de produire en série l’eVTOL d’Archer en tant que fabricant contractuel exclusif.



Stellantis apportera également jusqu'à 150 millions de dollars en fonds propres qu'Archer pourra utiliser à son appréciation en 2023 et 2024, sous réserve de la réalisation de certains objectifs attendus pour 2023 par Archer.



Le groupe automobile prévoit enfin d'accroître sa participation stratégique via l'acquisition ultérieure de titres Archer en open market, et de se positionner en investisseur majeur d'Archer sur le long terme.