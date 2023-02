Stellantis N : A suivre aujourd'hui

Stellantis a publié des résultats record pour l’année 2022, avec un bénéfice net de 16,8 milliards d’euros en hausse de 26% et un résultat opérationnel courant de 23,3 milliards d’euros, en hausse de 29% avec une marge de 13%. Son chiffre d'affaires net ressort à 179,6 milliards d’euros, en hausse de 18 %, fruit d’une dynamique de prix nets solide, d’un mix véhicules favorable et d’effets de change positifs.



Le quatrième constructeur automobile mondial, dont dont le free Cash-Flow industriel a bondi de 78% à 10,8 milliards d'euros, affiche 7,1 milliards d'euros de cash net lié aux synergies, avec plus de deux ans d'avance sur l'objectif de 5,0 milliards d'euros par an.



Le groupe, né en janvier 2021 de la fusion entre PSA et FCA, a par ailleurs annoncé le lancement en 2023 du premier véhicule électrique aux Etats-Unis, le Ram ProMaster.



Stellantis est déjà en bonne voie pour tenir les engagements de son Plan Stratégique Dare Forward 2030. Lancé en mars 2022, il s'articule autour de trois piliers fondamentaux qui permettront à l'entreprise d'atteindre ses objectifs financiers : doubler son chiffre d'affaires net à 300 milliards d'euros d'ici 2030 (par rapport à 2021), tout en maintenant une marge opérationnelle courante à deux chiffres durant toute la décennie.



L'entreprise a pour ambition d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2038, avec une réduction de moitié d'ici 2030 par rapport à 2021. En 2022, l'entreprise a diminué l'empreinte carbone de ses sites industriels et immobiliers (Scopes 1 et 2) de 11 %.



Enfin, le conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions jusqu'à 1,5 milliards d'euros, exécutable aux conditions de marché d'ici fin 2023.