Stellantis a présenté ce mercredi STLA Medium, une plateforme mondiale conçue pour les véhicules électriques et dotée de fonctionnalités comme une autonomie de 700km (435 miles), une efficacité énergétique, une performance embarquée et une puissance de recharge parmi les meilleures de sa catégorie. Le constructeur annonce que jusqu'à deux millions de véhicules par an pourront être assemblés sur STLA Medium dans plusieurs sites de production à travers le monde.



La plateforme a été conçue pour accueillir un large éventail de véhicules et de configurations de propulsion des segments C et D, représentant le cœur du marché, soit 35 millions de véhicules vendus en 2022 et près de la moitié des 78,5 millions véhicules vendus dans le monde la même année.



STLA Medium est la première des quatre plateformes électriques mondiales annoncées lors de l'EV Day 2021, qui constitueront la base des produits futurs de l'entreprise. Ces plateformes sont essentielles à la réalisation des objectifs du plan stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis, comme atteindre 100 % des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) pour les voitures particulières en Europe et 50 % des ventes de BEV pour les voitures particulières et les pick-up aux États-Unis d'ici 2030.



Les véhicules issus de la plateforme STLA Medium seront vendus dans le monde entier, et disponibles en traction avant ou en quatre roues motrices via l'ajout d'un second module de propulsion électrique à l'arrière, et avec une gamme de puissance BEV allant de 160 à 285 kW.