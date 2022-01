Stellantis N : Amazon et Stellantis collaborent pour intégrer des expériences connectées orientées client dans des millions de véhicules, accélérant ainsi la transformation software de Stellantis

Dès 2024, Amazon et Stellantis collaborent pour fournir des solutions software à STLA SmartCockpit, la nouvelle plateforme numérique de Stellantis centrée sur l'habitacle

Stellantis choisit AWS comme fournisseur cloud principal pour ses plateformes de véhicules, afin de concrétiser sa vision long-terme orientée software



AWS et Stellantis lanceront des projets et des outils d'ingénierie et d'innovation, afin d'accélérer la commercialisation de nouveaux produits digitaux et renforcer les compétences des collaborateurs de Stellantis dans le monde



En 2023, Amazon deviendra le premier client professionnel du nouveau Ram ProMaster électrique à batterie (BEV), venant ainsi renforcer le réseau de livraison durable d'Amazon

SEATTLE et AMSTERDAM - Amazon (NASDAQ : AMZN) et Stellantis N.V. (NYSE/MTA/Euronext Paris : STLA), l'un des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux, ont annoncé aujourd'hui une série d'accords globaux pluriannuels visant à transformer l'expérience à bord des véhicules pour des millions de clients Stellantis et à accélérer la transition du secteur vers des solutions de mobilité durables et un futur soutenu par des logiciels.

Cette collaboration avec Amazon Devices, Amazon Web Services (AWS), et Amazon pour ses activités logistiques du dernier kilomètre, permettra à Stellantis d'accélérer sa transformation pour devenir une tech company leader de la mobilité durable. Stellantis collaborera avec Amazon pour déployer la technologie et l'expertise software d'Amazon au sein de son organisation, notamment pour le développement des véhicules, la création d'expériences connectées à bord et la formation de la prochaine génération d'ingénieurs software automobiles. Ensemble, les deux entreprises mettront au point une suite de produits et services software parfaitement intégrée à l'univers digital des utilisateurs, avec des mises à jour « over-the-air » (OTA) qui ajouteront de la valeur au fil du temps.

« Au cours des deux dernières décennies, Amazon a construit la technologie, l'expertise et la culture de l'innovation pour devenir un leader mondial du cloud computing, de l'intelligence artificielle et du « machine learning. » Ces capacités nous ont permis d'améliorer la vie de nos clients avec des produits et services comme Alexa, Kindle et Fire TV, et, avec AWS nous avons aidé des milliers d'entreprises à transformer leurs activités et leurs industries. Nous sommes ravis de collaborer avec Stellantis afin de transformer le secteur automobile et réinventer l'expérience des clients à bord des véhicules », déclare Andy Jassy, PDG d'Amazon. « Nous inventons des solutions qui permettront à Stellantis de renforcer ses capacités de connectivité et de personnalisation, afin d'offrir à chaque occupant un moment connecté et personnalisé en toute sécurité à bord du véhicule. Ensemble, nous poserons les bases qui feront passer Stellantis d'un constructeur automobile traditionnel à un leader mondial du développement et de l'ingénierie pilotés par logiciel. »

« Travailler avec Amazon fait partie intégrante de notre feuille de route de renforcement des capacités, basée à la fois sur le développement de compétences internes et sur des collaborations décisives avec les leaders de la Tech. Cette collaboration apportera un réel savoir-faire à l'une de nos principales plateformes technologiques, STLA SmartCockpit », déclare Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Grâce à l'intelligence artificielle et au cloud computing, nous allons améliorer l'expérience globale de nos clients et transformer le véhicule en espace de vie personnalisable, tant pour les passagers que pour le conducteur. »

Cette collaboration permet de combiner le leadership novateur d'Amazon dans les domaines du numérique, du cloud computing, de l'intelligence artificielle (IA) et du machine learning avec l'excellence en ingénierie automobile et le portefeuille de 14 marques emblématiques de Stellantis. Stellantis a présenté sa stratégie software lors de son Software Day en décembre 2021.

Cette collaboration s'articulera autour de plusieurs éléments :



STLA SmartCockpit

Amazon et Stellantis travailleront ensemble pour concevoir les solutions software de la plateforme STLA SmartCockpit et les intégrer dans des millions de véhicules Stellantis à travers le monde à compter de 2024. Cette plateforme s'appuyant sur des logiciels s'intégrera parfaitement à l'univers digital des occupants du véhicule pour créer une expérience à bord intuitive et personnalisable grâce à des applications basées sur l'IA pour la navigation, le divertissement, l'assistance vocale avec Alexa, l'entretien du véhicule, le e-commerce et les services de paiement.

La plateforme STLA SmartCockpit utilisera des produits et des solutions d'Amazon spécialement conçus pour le secteur automobile, et Stellantis aura la possibilité de créer des fonctionnalités sur mesure, adaptées à ses véhicules. Le logiciel proposera des services et expériences organisés via une boutique d'applications, le tout affiché via une interface utilisateur intelligente qui présentera des informations et des fonctionnalités pertinentes en fonction des besoins et préférences de chacun.

STLA SmartCockpit s'adaptera aux comportements et aux centres d'intérêt des utilisateurs, où qu'ils soient et où qu'ils aillent : à la maison pour la préparation de leur trajet, sur route comme off-road. Les modèles Chrysler Pacifica pourront, par exemple, proposer un planificateur de trajets qui recommande des contenus multimédias, des lieux d'intérêt ou des restaurants sur le trajet. Les véhicules Jeep® pourront être proposés avec un « coach digital » tout-terrain qui aidera ses occupants à calibrer le véhicule et à optimiser ses performances avant de s'attaquer à un parcours difficile.

L'intégration avec les principaux services de sécurité et de maison intelligente d'Amazon permettra aux clients de surveiller et de gérer leur domicile lors de leurs déplacements.

Les clients pourront également gérer leur véhicule chez eux avec leurs appareils connectés compatibles avec Alexa ou depuis l'application Alexa sur leur smartphone, et pourront notamment utiliser les commandes personnalisées d'Alexa pour régler la température de leur voiture avant de partir, programmer une intervention ou commander des accessoires.

Le développement de la plateforme STLA SmartCockpit s'appuiera sur Mobile Drive, la joint-venture formée par Stellantis et Foxconn en 2021, pour mettre au point des cockpits numériques révolutionnaires et des services connectés personnalisés.



Ingénierie collaborative et innovation



Dans le cadre de cet accord pluriannuel, Stellantis a choisi comme solution principale le Cloud AWS pour ses plateformes de véhicules. Ensemble, Stellantis et Amazon prévoient de développer la prochaine génération d'infrastructures cloud dédiées aux plateformes automobiles, STLA SmartCockpit incluse.

Stellantis prévoit de migrer le flux de données automobiles actuel de ses diverses marques et régions vers un maillage de données basé sur le cloud, utilisant ainsi les capacités avancées d'AWS pour analyser et suivre les données en temps réel, de manière agile et durable. Le fait de passer sur AWS permettra aux ingénieurs de Stellantis d'utiliser des outils et interfaces les mieux adaptés pour chaque projet. Stellantis compte également accélérer la commercialisation des nouveaux produits numériques basés sur le « machine learning » d'AWS, afin d'optimiser la personnalisation de ses services et proposer des opérations de maintenance préventive toujours plus précises.

Les deux entreprises travaillent actuellement sur un environnement de développement produit basé sur le cloud appelé « Virtual Engineering Workbench » (plan d'ingénierie virtuel), qui propose des flux de travail automatisés permettant de gérer le développement et le test de logiciels, d'effectuer des simulations haute performance et d'assurer la formation de modèles de « machine learning » ainsi que la collecte et l'analyse de données.



Centres d'innovation et programme Agile-Auto Software and Data Academy

Stellantis a récemment annoncé le lancement d'une « Software Academy » visant à développer et renforcer les compétences de ses collaborateurs. Stellantis et AWS prévoient également de lancer un nouveau programme global de formation, appelé « Agile-Auto Software and Data Academy », qui s'articulera autour du software, des data et de la technologie cloud. D'ici 2024, Stellantis formera aussi plus de 5 000 développeurs et ingénieurs aux technologies liées au Cloud AWS, afin d'accélérer sa transformation en tech company.

Afin d'accélérer davantage leurs activités de développement et réduire les délais de mise sur le marché de leurs nouvelles fonctionnalités, Stellantis et AWS lanceront un réseau international de centres d'innovation AWS, qui permettront aux experts des deux entreprises d'utiliser la portée et l'ampleur des services cloud d'AWS pour innover.



Développement du réseau de livraison durable d'Amazon

Depuis 2018, Stellantis a fourni à Amazon des dizaines de milliers de véhicules utilitaires légers (VUL), avec notamment le Ram ProMaster et le Fiat Ducato, ainsi que les VUL de Peugeot et Citroën, pour soutenir ses activités de livraison du « dernier kilomètre » en Amérique du Nord et en Europe.

En accord avec le Climate Pledge et son engagement pour atteindre zéro émission carbone à l'horizon 2040, Amazon transforme sa logistique du « dernier kilomètre » grâce à de nouvelles solutions durables. Dans le cadre d'un accord distinct conclu avec Stellantis, Amazon sera le premier client professionnel du nouveau Ram ProMaster électrique à batterie (BEV) de Stellantis dont la commercialisation est prévue pour 2023. Avec la contribution d'Amazon, Stellantis a intégré dans son véhicule des fonctionnalités uniques pour les activités de livraison du dernier kilomètre. Amazon déploiera ses Ram ProMaster BEV sur toutes les routes des États-Unis. En s'appuyant sur leur relation actuelle et dans le cadre de leur accord à long terme, Stellantis et Amazon déploieront chaque année des milliers de ProMaster BEV sur la route.



Une collaboration issue d'une relation solide

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement des collaborations existantes entre Stellantis et Amazon. Stellantis a été le premier constructeur automobile à intégrer la nouvelle expérience Amazon Fire TV pour la sortie des tout nouveaux Jeep® Wagoneer et Grand Wagoneer 2022, et offrira la même expérience intégrée à bord des Jeep® Grand Cherokee et Chrysler Pacifica. Stellantis a également été le premier grand constructeur automobile à annoncer son projet d'intégrer Alexa Custom Assistant, une solution personnalisée qui crée des expériences intelligentes et sur mesure, avec IA et commande vocale Alexa. Aujourd'hui, Stellantis intègre déjà l'assistant vocal Alexa dans certains de ses véhicules, permettant ainsi aux occupants d'utiliser les systèmes de navigation, d'écouter de la musique, des podcasts et des livres audio, de passer des appels, de gérer leur agenda, de suivre l'actualité, de consulter la météo, de contrôler leurs appareils domotiques et bien plus encore, d'une simple demande à Alexa.