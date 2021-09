Stellantis N : Changements Dans L'Equipe Dirigeante

AMSTERDAM - Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) ("Stellantis") annonce que Mike Manley quittera son rôle de Directeur des Amériques de Stellantis pour occuper les fonctions de Directeur général d'AutoNation, le plus grand distributeur automobile américain, basé en Floride, à compter du 1er novembre 2021. Mark Stewart (Chief Operating Officer, Amérique du Nord) and Antonio Filosa (Chief Operating Officer, Amérique Latine), membres du Comité Exécutif, reporteront dorénavant directement à Carlos Tavares, Directeur général de Stellantis.

Carlos Tavares indique à l'occasion de cette annonce:

« J'ai eu la chance de connaître Mike d'abord comme un concurrent, puis comme un partenaire et collègue dans la création de Stellantis, mais bien plus important, toujours comme un ami. Dès les premiers jours de nos discussions, nous avons partagé une vision, une conviction et un engagement vraiment communs et c'est sur ces bases solides, construites au cours des dernières années, que Stellantis a délivré ses premiers résultats impressionnants. Ainsi, même si je suis personnellement désolé de ne plus avoir Mike comme collègue, je suis également ravi de son nouveau rôle de PDG et heureux qu'il rejoigne le Conseil d'Administration de la Fondation Stellantis. »

Mike Manley commente:

« Après 20 années incroyables, stimulantes et agréables, et avec Stellantis démarrant si fort sous la direction de Carlos, le moment est venu pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre. Travailler avec Carlos pour créer cette entreprise extraordinaire, avec le soutien constant de nos actionnaires, a été un immense privilège tant sur le plan professionnel que personnel. Je suis très fier de nos équipes Stellantis qui accomplissent un travail extraordinaire et je leur souhaite ainsi qu'à Carlos tout le succès possible dans la poursuite de leur aventure extraordinaire. Enfin, je suis très honoré d'avoir été invité à rejoindre le Conseil de la Fondation Stellantis. »

John Elkann ajoute:

« Je souhaite remercier Mike pour tout ce qu'il a réalisé à nos côtés depuis 20 ans. Son passage à la tête de Jeep® a été décisif pour cette marque phare et ensuite, en tant que Directeur général de FCA, il a conduit l'entreprise à atteindre des résultats record pendant les moments les plus difficiles de son histoire. Travaillant en étroite collaboration avec Carlos, il a joué un rôle déterminant dans la création et le lancement réussi de Stellantis. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles fonctions. »

À propos de Stellantis Stellantis est l'un des leaders mondiaux de l'automobile et un fournisseur de mobilité, guidé par une vision claire : offrir la liberté de circulation avec des solutions de mobilité spécifiques, abordables et fiables. Outre son riche patrimoine et sa présence géographique de premier plan, le Groupe possède des atouts majeurs : une performance durable, une expérience approfondie et un grand nombre de collaborateurs travaillant dans le monde entier. Stellantis tirera parti de son large portefeuille de marques emblématiques, fondées par des visionnaires qui leur ont insufflé passion et esprit de compétition qui résonnent encore aujourd'hui, aussi bien auprès des employés que des clients. Stellantis aspire à devenir le meilleur, et non le plus grand, tout en créant de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles il opère.