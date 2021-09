Stellantis N : Christine Feuell va rejoindre Stellantis en tant que CEO de la marque Chrysler

AMSTERDAM - Stellantis est heureux d'annoncer que Christine Feuell, ancienne Directrice commerciale chez Honeywell Safety and Productivity Solutions, rejoindra Stellantis le 13 septembre, en tant que CEO de la marque Chrysler. Elle sera directement rattachée à Carlos Tavares, CEO de Stellantis.

Christine Feuell est une dirigeante reconnue dans le domaine du marketing, disposant d'une grande expérience dans les secteurs de l'automobile, des systèmes d'automatisation, de la chaîne d'approvisionnement omnicanal et des technologies de construction intelligente. Elle a assumé des responsabilités complémentaires dans les domaines de la vente, du marketing, du développement de produits ainsi que dans la gestion de centres de profits chez Ford, Johnson Controls et Honeywell, avec des réussites avérées en matière de croissance rentable dans les domaines des produits, logiciels et services intégrés. Sa grande expertise dans l'élaboration de stratégies de développement de produits, de campagne marketing et de business model permettra à la marque Chrysler de proposer des solutions innovantes et centrées sur le client.

Carlos Tavares, CEO de Stellantis, a déclaré : 'Christine prenant la direction de Chrysler est une excellente nouvelle pour Stellantis et je suis convaincu qu'elle jouera pleinement un rôle stratégique pour donner un nouvel élan et une nouvelle direction à cette marque emblématique et libérer son grand potentiel.'

