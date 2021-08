Stellantis N : FIH Mobile et Stellantis créent une co-entreprise pour fournir des solutions innovantes de cockpit intelligent à l'industrie automobile

AMSTERDAM, TAIPEI - Hon Hai Precision Industry Co., Ltd, (« Foxconn ») (TPE : 2317), ainsi que sa filiale FIH Mobile Ltd. (« FIH ») (HKG:2038), et Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) (« Stellantis ») ont annoncé aujourd'hui avoir conclu leur accord de co-entreprise. Mobile Drive, la nouvelle entité commune, se concentrera sur la création de cockpits intelligents pour véhicules, en rupture avec les modes de conception actuels, ce qui favorisera le développement de véhicules connectés intelligents. Cette annonce intervient après la signature initiale d'un protocole d'accord (MOU) le 18 mai 2021.

Mobile Drive sera détenue à parts égales par Stellantis et FIH. Le partenariat combine les capacités de Foxconn dans l'industrie de l'ICT ('Information and Communication Technology') et des solutions intelligentes, avec l'expertise de Stellantis dans le secteur automobile, assurant ainsi la croissance de Mobile Drive.

Mobile Drive travaillera sur le développement de solutions d'info-divertissement et de télématique, ainsi que sur une plateforme de services de type 'cloud', pour proposer une offre complète de cockpits intelligents. Sa feuille de route en termes d'innovations logicielles comprendra, entre autres, des applications basées sur l'intelligence artificielle, la navigation, l'assistance vocale, les opérations de 'e-commerce' et l'intégration des services de paiement. Les innovations 'hardware' seront liées au cockpit intelligent et au boîtier télématique.



Grâce au partage de la propriété intellectuelle entre ses entités fondatrices et à l'intégration complémentaire de leurs chaînes d'approvisionnement respectives, Mobile Drive sera en mesure de créer des services numériques automobiles de pointe et d'offrir une expérience utilisateur sans faille, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. À terme, l'offre de cockpits intelligents sera non seulement disponible pour tous les véhicules Stellantis, mais aussi pour les constructeurs automobiles tiers. Cela élargira la portée et l'impact de Mobile Drive, dont l'objectif est de devenir un leader mondial des solutions de cockpits intelligents et de véhicules connectés.



À propos de Foxconn



Fondé à Taïwan en 1974, Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., (« Foxconn ») TPE : 2317) est le plus gros fournisseur de composants électroniques au monde. Foxconn, qui est aussi le numéro un de la fourniture de solutions technologiques, tire continuellement parti de son expertise dans le domaine des logiciels et du matériel pour intégrer ses systèmes de fabrication uniques avec les technologies émergentes. Plus d'infos sur www.honhai.com.



À propos de FIH



En tant que filiale du groupe Foxconn Technology et leader mondial dans le secteur des appareils mobiles, FIH offre à ses clients des services de conception, de développement et de fabrication verticalement intégrés, à savoir une gamme complète de services d'ingénierie et de fabrication de bout en bout en matière de téléphones portables, d'appareils de communication mobiles / sans fil et de produits électroniques grand public. À l'heure du passage à l'ère de l'Internet et de l'exploration de nouvelles opportunités commerciales, FIH s'est également engagé dans les domaines de la 5G, de l'IdV (Internet des Véhicules) et de l'IA pour développer l'Internet et l'écosystème mobile.



À propos de Stellantis

Figurant parmi les principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux, Stellantis est guidé par une vision claire : permettre à tous de se déplacer librement grâce à des solutions de mobilité distinctives, abordables et fiables. Outre son implantation géographique et la richesse de son héritage, la plus grande force du Groupe réside dans ses performances en matière de durabilité, l'étendue de son expérience et la diversité des talents internationaux qui le composent. Stellantis compte s'appuyer sur l'ampleur de son portefeuille de marques emblématiques, qui a été fondé par des visionnaires qui ont insufflé leur passion dans leurs entreprises, associée à un esprit de compétition qui parle autant à ses employés qu'à ses clients. L'objectif de Stellantis : devenir le numéro un, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l'ensemble de ses partenaires et des communautés au sein desquelles il opère.



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Cette communication contient des déclarations prospectives. En particulier, les déclarations concernant les performances financières futures et les attentes de la Société quant à la réalisation de certaines mesures cibles incluant le chiffre d'affaires, les flux de trésoreries industriels disponibles, les livraisons de véhicules, les investissements en capital, les dépenses en recherche et développement et les autres dépenses à toute date future ou pour toute période future, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « peut », « pourra », « s'attendre à », « pourrait », « devrait », « prévoir », « estimer », « anticiper », « croire », « rester », « en mesure de », « concevoir », « cibler », « objectif », « prévisions », « projections », « perspectives », « prospects », « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Elles reposent au contraire sur l'état actuel des connaissances du Groupe ainsi que sur ses projections et attentes futures vis-à-vis d'événements à venir, et de par leur nature sont soumises à des incertitudes et risques inhérents. Elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles ou non de survenir ou d'exister à l'avenir, et en tant que telles, il est recommandé de ne pas leur accorder de confiance excessive.

Plusieurs facteurs pourraient entraîner un gros écart entre les résultats réels et ceux anticipés dans la présente, et notamment : l'impact de la pandémie de COVID-19, la capacité du Groupe à réussir le lancement de nouveaux produits et à maintenir le volume de véhicules expédiés ; des changements au niveau des marchés financiers internationaux, de l'environnement économique global et de la demande en produits automobiles qui varie en fonction de la conjoncture ; des changements dans les conditions économiques et politiques locales, des changements dans la politique commerciale et l'imposition de tarifs mondiaux ou régionaux ou ciblant spécifiquement le secteur automobile, l'entrée en vigueur de réformes fiscales ou d'autres changements impactant les lois et réglementations fiscales ; la capacité du Groupe à développer certaines de ses marques à l'échelle mondiale ; sa capacité à offrir des produits attractifs et innovants ; sa capacité à développer, fabriquer et vendre des véhicules équipés de technologies de pointe comme l'électrification avancée, la connectivité ou la conduite autonome ; différents types de réclamations, poursuites, enquêtes gouvernementales et autres événements imprévus, y compris des plaintes concernant la fiabilité du produit et sa garantie, et des plaintes, enquêtes et poursuites liées à l'environnement ; des dépenses opérationnelles importantes en lien avec le respect des règlementations environnementales, sanitaires et de sécurité ; la vive concurrence marquant le secteur automobile, susceptible d'augmenter en raison de la fusion ; l'exposition à des insuffisances dans le financement des régimes de prévoyance définis par le Groupe ; la capacité de fournir ou faciliter l'accès à des financements adéquats pour les concessionnaires et les clients particuliers, et les risques associés à l'implantation et aux opérations des établissements financiers ; la capacité d'obtention d'un financement pour mettre en œuvre les plans de développement du Groupe et améliorer leurs activités, situation financière et résultats opérationnels ; un dysfonctionnement, une perturbation ou une violation de sécurité significative compromettant les systèmes informatiques ou les systèmes de contrôle électronique équipant les véhicules du Groupe ; la capacité du Groupe à atteindre les bénéfices escomptés suite aux accords de joint-venture ; les perturbations découlant d'une instabilité politique, sociale et économique ; les risques associés à nos relations avec nos employés, nos concessionnaires et nos fournisseurs ; une augmentation des coûts, une rupture d'approvisionnement ou une pénurie de matières premières, pièces, composants et systèmes utilisés dans les véhicules du Groupe ; le développement de relations avec la main d'œuvre et les partenaires sociaux, et l'évolution des lois applicables en matière de travail ; la fluctuation des taux de change, la modification des taux d'intérêt, les risques de crédit et autres risques liés au marché ; une instabilité politique ou sociale ; un séisme ou une autre catastrophe naturelle ; le risque que les opérations de Peugeot S.A. et Fiat Chrysler Automobiles N.V. ne soient pas intégrées avec succès, et d'autres risques et incertitudes.