Stellantis N : Lancement de « Women of Stellantis » le nouveau réseau international de femmes de Stellantis, à l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes

Women of Stellantis encourage l'influence des femmes dans les stratégies commerciales et produit, avec plus de 3 000 membres

La stratégie globale de diversité et d'inclusion est un pilier pour transformer Stellantis en tech company de mobilité durable

Stellantis célèbre la Journée Internationale des Droits des Femmes avec des initiatives mondiales et régionales

AMSTERDAM - Stellantis célèbre aujourd'hui la Journée Internationale des Droits des Femmes en lançant le réseau international de femmes « Women of Stellantis » et en soutenant des initiatives pour ses employés. La diversité et l'inclusion sont essentielles pour soutenir la volonté de l'entreprise de devenir une tech company de mobilité durable, reconnaissant que les meilleures performances sont obtenues lorsque les employés déploient tout leur potentiel au travail.

« Lorsque la diversité et l'inclusion sont intégrées à tous les niveaux de l'entreprise, elles renforcent non seulement les performances et alimentent le développement de produits innovants, mais elles sont également essentielles pour représenter les besoins de nos clients », a déclaré Xavier Chéreau, Stellantis Chief Human Resources and Transformation Officer. « Améliorer la représentation, la promotion et l'influence des femmes au sein de Stellantis est nécessaire et une véritable source de fierté pour notre entreprise. »

La stratégie de diversité et d'inclusion de Stellantis est axée sur des actions mondiales et régionales organisées en quatre piliers : engagement, apprentissage et sensibilisation, marque employeur et expression des salariés.

Stellantis célèbre la diversité de sa communauté d'employés et de sa représentation :

Stellantis est une communauté d'employés représentant 170 nationalités à travers six régions.

D'ici 2030, Stellantis vise à ce que plus de 35 % des postes de direction soient occupés par des femmes.

En 2021, les femmes occupaient 24 % des postes de direction au niveau mondial, soit une augmentation de quatre points par rapport à la représentation dans les entreprises précédentes en 2020.



Lancement de Women of Stellantis

Le réseau international des femmes de Stellantis accompagne l'entreprise dans son parcours de diversité et d'inclusion. Women of Stellantis est le résultat de la fusion des deux réseaux de femmes des anciennes sociétés.

À l'échelle mondiale, Women of Stellantis représente et soutient près de 3 000 membres dans 26 pays.

Women of Stellantis s'efforcera d'amplifier les efforts de l'entreprise pour améliorer la représentation et l'évolution des femmes et s'assurera que les voix, les perspectives et la perspicacité des femmes de Stellantis influencent les stratégies commerciales et de produit, ainsi que le succès concurrentiel de l'entreprise.



Initiatives de la Journée Internationale des Droits des Femmes

La célébration de la Journée Internationale des Droits des Femmes chez Stellantis comprend des initiatives plus locales, telles que des événements d'engagement ou des déjeuners-échanges avec des influenceurs. Au niveau mondial, les employés de Stellantis sont encouragés à partager sur des plateformes internes et externes, via le #DriveToInspire, des messages sur les femmes qui les inspirent, personnellement ou professionnellement.