Stellantis N : Le « Freedom of Mobility Forum » présente son conseil consultatif qui initiera le débat public en ligne prévu le 29 mars

L'initiative du « Freedom of Mobility Forum », supportée par Stellantis et gérée par Wavestone en tant que tierce partie neutre, a pour objectif de créer les conditions d'un dialogue transparent et fondé sur des faits, pour aborder les problématiques de mobilité les plus urgentes dans le contexte de changement climatique





Le conseil consultatif sélectionnera le thème du débat de 2023, parmi les principaux enjeux de mobilité auxquels sont confrontés les citoyens aujourd'hui





Diversifié, multiculturel et interdisciplinaire, ce conseil est composé de 7 membres experts représentant les secteurs de la mobilité, de l'énergie, et de la technologie, le monde universitaire, les sciences, la jeunesse et la société civile





La première édition du « Freedom of Mobility Forum » prévue le 29 mars 2023, réunira un cercle de débatteurs qui partageront une approche factuelle à 360°, visant à préserver la liberté de mouvement des citoyens face aux enjeux du réchauffement climatique mondial



AMSTERDAM - Le « Freedom of Mobility Forum », initié par Stellantis et géré par Wavestone en tant que tierce partie neutre, annonce ce jour les noms des sept membres de son conseil consultatif. Ce conseil consultatif est composé d'un groupe d'experts divers, multiculturel venant de différentes régions du Monde et interdisciplinaire.

Ses membres ont été invités à rejoindre cette initiative en fonction de leur haut niveau d'expertise, de leurs réalisations et de leur engagement en faveur d'approches constructives et factuelles avec un objectif majeur : promouvoir un débat ouvert sur les enjeux liés au changement climatique et à la mobilité dans différents contextes culturels.

CONSEIL CONSULTATIF DU « FREEDOM OF MOBILITY FORUM »

(Nom/Secteur représenté/Fonction professionnelle actuelle) :



Massimo Ciuffini, Société Civile

Head of Mobility, Foundation for Sustainable Development
Sobel Aziz Ngom, Jeunesse

Co-founder and Executive Director, Consortium Jeunesse Sénégal (CJS)

Global Leadership Council of Generation Unlimited

François Gemenne, Expert des enjeux climatiques et économiques

Lead Author, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

Senior Researcher, Université de Liège (Belgique)

Jaehak Oh, Institutions Publiques

President, Korea Transport Institute (KOTI)

President, Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS)

Kristina Lund, Fournisseur d'énergie

President & CEO, AES Utilities

Carlos Tavares, Fournisseur de mobilité

CEO, Stellantis

Reema Nanavaty, Travail / Changement social

Director, Self-Employed Women's Association (SEWA)

Director, Self-Employed Women's Association (SEWA)
Member of the High Level Global Commission on the Future of Work, International Labor Organization (ILO)

Le rôle du conseil consultatif consiste principalement à :

Proposer un cadre de travail stratégique global afin de positionner le « Freedom of Mobility Forum » comme une référence mondiale



Choisir le thème de l'année, qui doit poser une question en lien avec un aspect clé de la liberté de mouvement dans un monde décarboné



Identifier des leaders et des experts influents pour participer au débat

Vous pourrez trouver d'autres informations, y compris la biographie des membres du conseil consultatif, sur la plateforme en ligne du « Freedom of Mobility Forum » : freedomofmobilityforum.org.



Le « Freedom of Mobility Forum » 2023

Le premier débat public du « Freedom of Mobility Forum » aura lieu le 29 mars 2023 à 14h30 CET / 8h30 EST.Cet événement digital fera intervenir un cercle de débatteurs qui partageront une approche à 360° et factuelle, visant à préserver la liberté de mouvement des citoyens face aux enjeux du réchauffement climatique mondial.

Au-delà des approches idéologiques, ce débat annuel s'appuiera sur une approche interdisciplinaire et basée sur des recherches intégrant toutes les dimensions importantes de la liberté de mouvement : sociales, économiques, physiques et environnementales. Les conclusions de chaque Forum seront publiées sur la plateforme en ligne, y compris les étapes concrètes suivantes que les parties prenantes pourront engager dans leurs domaines respectifs. Cette plateforme proposera également différentes informations et des contenus pertinents, qui seront diffusées entre chaque édition annuelle du Forum. Pour suivre le Forum, rendez-vous sur: www.freedomofmobilityforum.org/en/follow-us.

À propos du « Freedom of Mobility Forum »

Le « Freedom of Mobility Forum », initié par Stellantis et géré par Wavestone en tant que tierce partie neutre, rassemble des contributeurs internationaux passionnés par la résolution de problèmes et engagés dans des discussions fondées sur des faits, qui remettent en question le statu quo, élargissent les perspectives et identifient la meilleure façon de permettre une liberté de mouvement sûre, abordable et durable pour une société confrontée aux enjeux du réchauffement climatique. Pour en savoir plus : freedomofmobilityforum.org.

