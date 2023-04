Stellantis N : Natalie Knight rejoint Stellantis en tant que Directrice Financière

AMSTERDAM - Stellantis N.V. a le plaisir d'annoncer que Natalie Knight rejoindra la société en tant que vice-présidente exécutive et directrice financière au plus tard le 10 juillet 2023, en remplacement de Richard Palmer. Natalie Knight est actuellement directrice financière d'Ahold Delhaize, un leader mondial de la distribution alimentaire basé aux Pays-Bas.

Avant de rejoindre Ahold Delhaize début 2020, Natalie Knight était directrice financière d'Arla Foods au Danemark et a occupé plusieurs postes de direction financière au cours de ses 17 années chez adidas AG en Allemagne et aux États-Unis, après avoir occupé des fonctions de relations avec les investisseurs chez BASF et Bankgesellschaft Berlin. Natalie Knight est diplômée de l'Université de l'Arizona, aux États-Unis et de la Freie Universität de Berlin, en Allemagne, suivie de programmes de leadership exécutif à l'INSEAD, en France et à l'Université de Saint-Gall, en Suisse.

« Je suis ravi que Natalie rejoigne Stellantis. Elle a travaillé dans plusieurs industries aux États-Unis et en Europe », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Grâce à son expérience et son leadership démontré en matière de transformation d'entreprise, y compris une orientation ESG claire, elle est exactement le bon leader pour continuer à accélérer la mise en œuvre du plan stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis. Je suis convaincu qu'elle jouera un rôle déterminant pour donner un nouvel élan et libérer le grand potentiel de valeur de Stellantis. »

Natalie Knight sera basée à Auburn Hills, dans le Michigan, avec de nombreux voyages en Europe et dans les autres régions.

Richard Palmer, vice-président exécutif et directeur financier, prévoit de quitter Stellantis le 30 juin 2023 pour assurer une transition efficiente, après une brillante carrière de 20 ans au sein de la société.

« Au nom de tous les employés de Stellantis et de notre conseil d'administration, je tiens à exprimer à Richard notre gratitude », a déclaré Carlos Tavares. « Dans la continuité de l'histoire remarquable de Richard avec FCA, il a contribué de manière significative au succès de la fusion pour créer Stellantis et à son intégration au cours des deux dernières années. Nous souhaitons à Richard le meilleur pour les projets futurs qui l'attendent. »

À propos de Stellantis

