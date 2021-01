Stellantis N : Nomination de la Top Executive Team pour piloter Stellantis

Amsterdam - Dès le premier jour Stellantis met en place une gouvernance efficiente avec la nomination de la Top Executive Team en même temps que la mise en place des 9 Comités couvrant la performance et la stratégie de l'ensemble de l'entreprise. *

A cette occasion, Carlos Tavares, CEO de Stellantis, déclare : «Cette équipe hautement compétitive, engagée et équilibrée tirera parti de ses compétences combinées et de sa diversité pour piloter Stellantis, afin qu'elle devienne une entreprise de référence.»

* Conseil stratégique, Business Review, Comité de Programme Global, Comité Industriel, Comité Allocations, Comité Régions, Comité Marques, Revue de style, Revue de Marque

Chief Executive Officer : Carlos TAVARES

Strategic and performance

Region Chief Operating Officers

Brand Chief Executive Officers

Global Function Chief Officers

*En charge d'organiser l'identification, la mise en œuvre et l'accélération des synergies dans leur groupes respectifs et en transversal

Vous trouverez les informations sur les profils dans le document joint

A propos de Stellantis

Stellantis est l'un des leaders mondiaux de l'automobile et un fournisseur de mobilité, guidé par une vision claire : offrir la liberté de circulation avec des solutions de mobilité spécifiques, abordables et fiables. Outre son riche patrimoine et sa présence géographique de premier plan, le Groupe possède des atouts majeurs : une performance durable, une expérience approfondie et un grand nombre de collaborateurs travaillant dans le monde entier. Stellantis tirera parti de son large portefeuille de marques emblématiques, fondées par des visionnaires qui leur ont insufflé passion et esprit de compétition qui résonnent encore aujourd'hui, aussi bien auprès des employés que des clients. Stellantis aspire à devenir le meilleur, et non le plus grand, tout en créant de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles il opère.

