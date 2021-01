Stellantis N : Nouvelle dénomination et nouvelle gouvernance de Stellantis

Lijnden - A la suite de la réalisation de la fusion entre Peugeot S.A. (« Groupe PSA ») et Fiat Chrysler Automobiles N.V. (« FCA ») intervenue le 16 janvier 2021, Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) (« Stellantis ») annonce que le changement de la dénomination de l'entité combinée en « Stellantis », la nomination des membres de son Conseil d'Administration et l'entrée en vigueur de ses statuts, sont intervenus ce jour.

Comme cela avait déjà été annoncé, le Conseil d'Administration de Stellantis est composé de deux administrateurs exécutifs : John Elkann (Président) et Carlos Tavares (Directeur général) et des neuf administrateurs non-exécutifs suivants : Robert Peugeot (Vice Président), Henri de Castries (Administrateur Indépendant Senior, agissant en tant que voorzitter au sens du droit néerlandais), Andrea Agnelli, Fiona Clare Cicconi, Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere, Wan Ling Martello, Jacques de Saint-Exupéry et Kevin Scott.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration de Stellantis a nommé, ce jour, un Comité d'Audit, un Comité des Rémunérations et un Comité de Gouvernance et de durabilité, dont les compositions sont les suivantes: Comité d'Audit : Ann Godbehere (présidente), Wan Ling Martello et Henri De Castries. Comité de Rémunération : Wan Ling Martello (président), Andrea Agnelli, Henri De Castries, Fiona Cicconi et Robert Peugeot. Comité de Gouvernance et de durabilité : Henri De Castries (président), Andrea Agnelli, Fiona Cicconi, Nicolas Dufourcq et Kevin Scott.

A propos de Stellantis

Stellantis est l'un des leaders mondiaux de l'automobile et un fournisseur de mobilité, guidé par une vision claire : offrir la liberté de circulation avec des solutions de mobilité spécifiques, abordables et fiables. Outre son riche patrimoine et sa présence géographique de premier plan, le Groupe possède des atouts majeurs : une performance durable, une expérience approfondie et un grand nombre de collaborateurs travaillant dans le monde entier. Stellantis tirera parti de son large portefeuille de marques emblématiques, fondées par des visionnaires qui leur ont insufflé passion et esprit de compétition qui résonnent encore aujourd'hui, aussi bien auprès des employés que des clients. Stellantis aspire à devenir le meilleur, et non le plus grand, tout en créant de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles il opère.