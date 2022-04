Stellantis N : Résultats de l'Assemblée Générale Annuelle 2022 de Stellantis

AMSTERDAM - Stellantis N.V. (« Stellantis ») a annoncé aujourd'hui que toutes les résolutions soumises à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle (AGA) qui s'est tenue virtuellement aujourd'hui et qui a été diffusée en direct sur le site Web de Stellantis, ont été adoptées y compris la proposition d'approuver une distribution de dividendes de 3,3 milliards d'EUR sur les actions ordinaires.

La distribution proposée implique un paiement aux porteurs d'actions ordinaires de 1,04 EUR par action ordinaire en circulation. Les actionnaires détenant des actions ordinaires négociées à la Bourse de New York recevront le dividende en dollars américains au taux de change officiel USD/EUR déclaré par la Banque centrale européenne à ce jour.

La distribution sera effectuée à partir des bénéfices figurant dans les comptes annuels de 2021. Le calendrier prévu pour les actions ordinaires cotées à la Bourse de New York, Mercato Telematico Azionario et Euronext France sera le suivant : (i) date de détachement : 19 avril 2022, (ii) date de clôture des registres : 20 avril 2022 et (iii) date de paiement : 29 avril 2021.

La Société prend note du retour du vote consultatif sur le Rapport concernant la rémunération, conformément à la réglementation néerlandaise sur les AGA, qui était favorable à 47,9% et défavorable à 52,1 % et expliquera dans le Rapport sur la rémunération 2022 comment ce vote a été pris en compte. Les détails des résolutions soumises à l'AGA sont disponibles sur le site Web de la Société (www.stellantis.com).

