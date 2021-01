Stellantis N : Signature des accords pour la création d'un acteur majeur au niveau européen de la mobilité électrique

Paris - Turin, 26 Janvier 2021 - FCA Italy S.p.A, filiale à 100% de Stellantis N.V. (STLA:EN), et Engie EPS (EPS:EN) annoncent la signature de l'ensemble des accords, y compris la convention d'investissement et pacte d'actionnaires1, pour la création d'une Joint-Venture dans le secteur de la mobilité électrique. Ces conventions ont été signèes conformément au protocole d'accord annoncé le 12 novembre 2020.

La Joint-Venture proposera une gamme complète de produits et de solutions innovantes - telles que des infrastructures de recharge résidentielles, commerciales et publiques, ainsi que des abonnements de recharge d'énergie et des technologies Vehicle-to-Grid - pour rendre l'accès à la mobilité électrique plus facile et pratique pour tous.

La réalisation effective de la transaction devrait avoir lieu dans les prochains mois et est soumise aux conditions suspensives habituelles, y compris l'obtention des autorisations par les autorités de concurrence compétentes.

1 Sur la base de la structure de gouvernance convenue, il est prévu qu'ENGIE EPS consolide entièrement la nouvelle entité.

Engie EPS

Engie EPS est l'acteur technologique et industriel du groupe ENGIE, qui développe des technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS.PA), Engie EPS est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Pour plus d'informations : www.engie-eps.com

CONTACTS



Presse :

Simona Raffaelli, Image Building, +39 02 89011300, eps@imagebuilding.it

Corporate and Institutional Communication :

Cristina Cremonesi, +39 345 570 8686, ir@engie-eps.com

STELLANTIS

Stellantis est l'un des leaders mondiaux de l'automobile et un fournisseur de mobilité, guidé par une vision claire : offrir la liberté de circulation avec des solutions de mobilité spécifiques, abordables et fiables. Outre son riche patrimoine et sa présence géographique de premier plan, le Groupe possède des atouts majeurs : une performance durable, une expérience approfondie et un grand nombre de collaborateurs travaillant dans le monde entier. Stellantis tirera parti de son large portefeuille de marques emblématiques, fondées par des visionnaires qui leur ont insufflé passion et esprit de compétition qui résonnent encore aujourd'hui, aussi bien auprès des employés que des clients. Stellantis aspire à devenir le meilleur, et non le plus grand, tout en créant de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles il opère.

Pour plus d'informations consultez le site www.stellantis.com

CONTACTS



Stellantis Corporate and Institutional Communications :

Claudio D'Amico +39 334 7107828 - claudio.damico@stellantis.com

e-Mobility Communications :

Marco Belletti +39 334 6004837 - marco.belletti@stellantis.com