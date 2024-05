Stellantis N.V. annonce des changements au sein de son équipe de direction à compter du 1er juin 2024

Stellantis N.V. a annoncé les changements organisationnels suivants, qui prendront effet le 1er juin 2024. Luca Napolitano est nommé Chief Sales & Marketing Officer en plus de ses responsabilités actuelles en tant que CEO de la marque Lancia. Luca remplace Thierry Koskas qui, après avoir créé avec succès les bases de la fonction commerciale et marketing mondiale, consacrera désormais sa solide expertise en matière de ventes et de marketing à l'expansion de la marque Citroën. Luca apporte son expertise commerciale et son expérience de l'industrie automobile dans la vente aux flottes et aux particuliers, ainsi que dans la gestion des concessionnaires et le développement des réseaux, puisqu'il a occupé des postes dans plusieurs pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique.

Olivier Bourgesis est nommé Chief Customer Experience Officer en remplacement de Richard Schwarzwald qui a décidé de quitter Stellantis pour des raisons personnelles. Olivier va maintenant relever le défi d'atteindre l'engagement Dare Forward 2030 de l'entreprise d'être le numéro 1 de la satisfaction client, en s'appuyant sur sa connaissance approfondie de l'industrie et des opérations de Stellantis.

Comme prévu, pour remplacer Olivier à son poste actuel, Clara Ingen-Housz, qui a rejoint la société début 2024, sera nommée à la tête du Global Corporate Office et des affaires publiques. Clara deviendra membre de l'équipe de direction. Elle était auparavant conseillère juridique du groupe Saint-Gobain et directrice de l'éthique et de la conformité. Forte d'une solide carrière internationale et d'expériences juridiques à Hong Kong, New York et Bruxelles, elle apporte une expertise globale et renforce la diversité de l'équipe dirigeante.