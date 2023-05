Stellantis N : Vulcan et Stellantis lancent un projet commun de développement de l'énergie géothermique renouvelable pour alimenter le site de Mulhouse

C'est le quatrième accord signé entre Vulcan et Stellantis après : un accord pour la fourniture en hydroxyde de lithium signé en 2021 une prise de participation et un accord pour la fourniture en hydroxyde de lithium en 2022 un accord de développement d'un projet commun d'énergie renouvelable pour le site de Rüsselsheim en Allemagne, signé en 2023.

Cet accord est le premier projet en France entre Vulcan et Stellantis pour l'utilisation potentielle de l'énergie géothermique afin de décarboner les activités industrielles, mais également de localiser l'approvisionnement en énergie pour les opérations européennes de Stellantis

Stellantis prévoit de devenir le champion du secteur en matière de lutte contre le changement climatique, en atteignant la neutralité carbone d'ici 2038, avec une réduction de 50 % d'ici 2030

Vulcan développe une production intégrée de produits chimiques à base de lithium et d'énergie géothermique renouvelable, à partir de son projet Zero Carbon Lithium™ dans la haute vallée du Rhin en Allemagne et en France avec son extraction directe de lithium de type adsorption (DLE) et une usine d'optimisation en construction en Allemagne après 2 ans d'opérations pilotes réussies

Cet accord renforce l'impact zéro carbone de Vulcan sur le secteur des véhicules électriques européens, en complément de son projet Zero Carbon Lithium™



AMSTERDAM - Stellantis N.V. et Vulcan Energy Resources Limited (Vulcan ; ASX : VUL, FSE : VUL) ont signé un accord de principe engageant pour la première phase d'un projet de développement géothermique, pour décarboner le mix énergétique du site industriel de Mulhouse, où sont fabriqués la DS 7, les Peugeot 308 et e-308, 508 et la nouvelle 408. Selon les estimations actuelles, ce projet pourrait contribuer à combler une part significative des besoins énergétiques annuels du site dès 2026.

« Nous sommes fiers d'annoncer une nouvelle étape de notre partenariat avec Vulcan, qui démontre notre engagement à accroître l'utilisation de solutions énergétiques décarbonées dans nos installations », déclare Arnaud Deboeuf, Directeur Industriel de Stellantis. « La géothermie est l'une des nombreuses solutions que nous explorons pour atteindre notre objectif de neutralité carbone d'ici 2038, conformément à notre plan stratégique Dare Forward 2030. »

La première phase de ce projet, dans la partie la plus au sud de la zone d'intervention de Vulcan (haute vallée du Rhin), incluera une étude préalable de faisabilité pour la construction d'une installation d'énergie géothermique renouvelable pour l'usine de Stellantis, menée par Vulcan, qui évaluera également le potentiel de production de lithium. Si cette étude est concluante, la phase suivante consistera en une exploration sismique en 3D, des études et un développement plus poussés. Sous réserve du succès de l'étude de faisabilité, Stellantis et Vulcan envisagent le développement du projet sur une base 50/50.

En novembre 2022, Vulcan a annoncé le lancement d'un certain nombre d'initiatives pour étendre à la France ses activités en matière d'énergie géothermique renouvelable et son projet Zero Carbon LithiumTM, et plus particulièrement en l'Alsace, qui représente environ un tiers du fossé rhénan supérieur. Vulcan a déposé, sur la même zone de Mulhouse, une demande de licence exclusive pour le lithium dans cette région pour sécuriser une zone supplémentaire de 480 km2 pour l'exploration du sous-sol dans le gisement de saumure de la haute vallée du Rhin.

Selon les termes de cet accord de principe, l'équipe Vulcan effectuera une évaluation des ressources minérales en lithium conformément au code JORC. Le projet Zero Carbon LithiumTM de Vulcan s'inscrit dans les missions de « l'Observatoire français des ressources minérales », qui vise à analyser les ressources françaises en matières premières critiques. L'Observatoire formulera des recommandations en vue d'investissements publics qui seront soutenus par le « Fonds d'investissement français de 2 milliards d'euros pour les matières premières critiques » récemment annoncé.

Stellantis adopte une approche holistique de la décarbonation afin de devenir une société carbone neutre, tous domaines compris, d'ici 2038, avec une compensation à un chiffre des émissions restantes. Cet accord avec Vulcan Energy marque pour Stellantis une deuxième utilisation potentielle de l'énergie géothermique renouvelable pour décarboner et localiser l'approvisionnement énergétique d'un de ses sites industriels.

« La principale mission de Vulcan est la décarbonation, grâce à l'énergie renouvelable et l'approvisionnement en lithium, neutre en carbone », a déclaré le Dr Francis Wedin, Directeur Général de Vulcan. « Vulcan apporte son soutien à Stellantis, notre client le plus important et l'un de nos principaux actionnaires, pour décarboner ses activités en Europe. Alors que nous restons concentrés sur notre Phase 1 de développement du lithium et de l'énergie géothermique dans notre gisement de saumure de la haute vallée du Rhin, ce nouveau projet représente une opportunité d'élargir nos possibilités de développement vers certaines zones plus périphériques de la haute vallée du Rhin, avec le soutien de partenaires industriels comme Stellantis. »

« Stellantis est un acteur industriel majeur de la filière automobile dans le Grand Est. C'est pourquoi la Région a souhaité accompagner l'entreprise dans sa transition vers l'électrique. Grâce à ce partenariat stratégique, la transition vers l'industrie du futur et la lutte contre le réchauffement climatique prennent forme dans notre région grâce à une exploitation rationnelle de l'énergie géothermique », a déclaré Franck Leroy, Président du conseil régional du Grand Est.

Cet accord renforce également l'impact de neutralité carbone de Vulcan sur le secteur des véhicules électriques européens, en complément de l'empreinte carbone de son projet Zero Carbon Lithium™ et en créant de la valeur pour les actionnaires.

