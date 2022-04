Stellantis N : &You, Sales and Services et FIDCAR scellent un partenariat dans le domaine du marketing prédictif après-vente

Une étape clé du déploiement du plan stratégique de Stellantis &You, Sales and Services

Un accord commercial européen innovant dans le domaine du marketing prédictif après-vente

Un important potentiel de développement de la satisfaction client et du chiffre d'affaires après-vente

AMSTERDAM-LONDRES - FIDCAR, une start-up appartenant à la société MotorK, leader des solutions SaaS1 pour la distribution automobile dans la région EMEA - récemment cotée à l'Euronext Amsterdam et Stellantis &You Sales and Services , annoncent la conclusion d'un accord commercial dans le domaine du marketing prédictif après-vente, mettant l'intelligence artificielle au service de la personnalisation de la relation client.

Le marketing prédictif après-vente consiste ainsi à proposer au client de manière ciblée, en temps utile, des offres correspondant à l'état estimé de son véhicule et à ses besoins de maintenance.



Intelligence artificielle et co-développement

Concrètement le dispositif de marketing prédictif après-vente s'appuie sur deux briques technologiques :

- La solution « FIDCAR Predict », une plateforme d'intelligence artificielle permettant de prévoir et de proposer des offres après-vente parfaitement ajustées aux besoins des clients.

- L'application mobile « FIDCAR Check » codéveloppée avec Stellantis &You, Sales and Services. Cette dernière permet d'enrichir considérablement la base de données nourrissant la plateforme FIDCAR Predict, et d'améliorer ainsi la pertinence de ses résultats.



Retour d'expérience positif et déploiement global

Afin de mettre au point et de tester ce dispositif de marketing prédictif après-vente dans une approche centrée sur le client et l'utilisateur, une phase de test et de co-développement a été conduite pendant près d'un an au sein de la concession Stellantis &You Villeneuve d'Ascq (agglomération de Lille).

Au vu du retour d'expérience de cette phase de test en termes de satisfaction client et de ROI, Stellantis &You, Sales and Services et FIDCAR ont décidé de transformer cette expérimentation en accord global. Le dispositif fait ainsi l'objet d'un plan ambitieux de déploiement dans les concessions européennes de Stellantis &You, Sales and Services d'ici fin 2022.

« Stellantis &You, Sales and Services est résolument engagé depuis sa création dans la transformation digitale de ses activités, au service de l'efficience et de la croissance de ses business », déclareAnne Abboud, Senior Vice President Stellantis &You, Sales and Services. « L'approche test and learn mise en œuvre avec FIDCAR nous permet aujourd'hui de déployer des outils de marketing prédictif après-vente personnalisés, très prometteurs en termes de conversion et de fidélisation, au bénéfice de la satisfaction des clients de nos concessions ».

« Nous sommes fiers de conclure ce partenariat stratégique avec Stellantis &You, Sales and Services », déclare Marco Marlia, Co-fondateur & CEO de MotorK. « Cela valide la stratégie d'acquisition du groupe qui voit la technologie prédictive de FIDCAR intégrer la plate-forme SaaS MotorK pour mieux servir la distribution automobile ».

1 Software as a Service