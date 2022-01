Stellantis N : a finalisé son investissement auprès de Factorial 

Stellantis N.V., par l’intermédiaire de sa filiale, a finalisé un investissement auprès de Factorial Energy (Factorial) dans le cadre de la levée de fonds de série D de Factorial en partenariat avec d’autres investisseurs. Ce financement sera utilisé pour accélérer la production commerciale et le déploiement des batteries à électrolyte solide de Factorial, une technologie robuste offrant jusqu’à 50% d’autonomie en plus que la technologie lithium-ion actuelle.



" Stellantis avance à pleine vitesse vers l'électrification avec 33 véhicules électriques déjà disponibles et huit véhicules électriques à batterie qui seront commercialisés au cours des 18 prochains mois ", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. " Avec Factorial et l'ensemble de nos partenaires, nous allons rapidement être en mesure d'électrifier notre portefeuille de marques au moyen de solutions sûres, propres et abordables. "



Pour rappel, Stellantis a annoncé lors de son EV Day en juillet 2021 son objectif d'introduire la première technologie de batterie à électrolyte solide compétitive d'ici 2026.