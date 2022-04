Stellantis N : a soldé sa participation dans Gefco

Stellantis a vendu sa participation restante de 25% dans le capital de Gefco à CMA CGM, un leader mondial du transport et de la logistique. " La vente de cet actif, non stratégique, marque l'étape finale de notre plan de sortie, initié il y a dix ans, du secteur du transport et de la logistique ", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. " Stellantis s'appuiera désormais sur une chaîne d'approvisionnement mondiale et efficace avec plusieurs fournisseurs de logistique, parmi lesquels Gefco continue à jouer un rôle significatif. "