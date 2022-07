Stellantis N : améliore nettement sa rentabilité opérationnelle au premier semestre

Au premier semestre 2022, le constructeur de véhicules automobiles Stellantis a publié un bénéfice net en hausse de 34% à 7,96 milliards d'euros, contre 5,93 milliards d'euros au premier semestre 2022. La marge opérationnelle courante ajustée est ressortie à 14,1 %, en amélioration de 270 points de base. Stellantis souligne qu'il s'agit de résultats record. Le chiffre d'affaires net de 88 milliards d'euros est en hausse de 17 % par rapport au résultat pro-forma du premier semestre 2021, reflet d'un pricing élevé, d'un mix véhicules favorable et d'effets de change positifs.



Le free cash-flow industriel s'élève à 5,3 milliards d'euros, en hausse de 6,5 milliards d'euros par rapport au premier semestre 2021.



Stellantis prend la deuxième place des ventes de BEV (véhicules électriques à batterie) et de LEV (véhicules à faibles émissions) sur le marché EU30, et se classe troisième des ventes de LEV sur le marché américain.



Les ventes mondiales de BEV en hausse de 50% par rapport à l'exercice précédent, à 136 000 unités.



Le groupe publiera ses ventes et son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 le 3 novembre.