Stellantis N.V. (NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP) est l'un des principaux constructeurs automobiles au monde, dont l'objectif est d'offrir à tous une liberté de mobilité propre, sûre et abordable. Connu pour son portefeuille unique de marques emblématiques et innovantes, notamment Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep ® , Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys. Stellantis est aujourd'hui dans la mise en œuvre son plan stratégique audacieux Dare Forward 2030, afin de devenir une 'tech company' de mobilité et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2038, avec un pourcentage de compensation des émissions résiduelles à un seul chiffre, tout en créant de la valeur ajoutée pour l'ensemble des parties prenantes. Pour en savoir plus : www.stellantis.com

La facilité de crédit syndiquée intègre un large groupe de 29 banques Européennes, Américaines et d'Asie. Le RCF est structuré en deux tranches : une première de 6,0 milliards d'euros, d'une durée de trois ans (juillet 2027), et une seconde de 6,0 milliards d'euros, d'une durée de cinq ans (juillet 2029), chaque tranche bénéficiant de deux options d'extension supplémentaires, chacune d'un an exerçable aux premiers et deuxièmes anniversaires de la date de signature de l'avenant.

