Stellantis N : annonce un changement dans la composition de son Conseil d'Administration

AMSTERDAM - Stellantis N.V. ("Stellantis" ou "l'entreprise") a annoncé aujourd'hui que Andrea Agnelli, Administrateur non exécutif de Stellantis proposé par Exor N.V. (« Exor ») et nommé le 4 janvier 2021 pour un mandat de quatre ans commencé le 17 janvier 2021, démissionnera de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de Stellantis. La démission prendra effet à la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle de Stellantis.

Exor désignera l'Administrateur qui lui succédera pour nomination à l'Assemblée Générale, conformément aux termes de l'article 19.3 des statuts de la Société.

L'entreprise exprime sa profonde gratitude à Andrea pour sa remarquable contribution au cours de ses années de service et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs.

