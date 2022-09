Stellantis N : célèbre 7 millions de véhicules assemblés au sein de la plus grande usine de production de véhicules utilitaires légers d'Europe

L'usine de Sevel (Italie) contribue au leadership du marché des véhicules utilitaires de l'UE-30, en développant les offres de FIAT Professional, Citroën, Peugeot, Opel et Vauxhall





Comme indiqué dans son Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis prévoit de doubler le chiffre d'affaires du segment des véhicules utilitaires légers



ATESSA, ITALIE - Stellantis N.V., après 40 ans d'activité célèbre aujourd'hui l'assemblage de son sept millionième véhicule au sein de l'usine de Sevel, d'Atessa en Italie, la plus grande usine de production de véhicules utilitaires légers (VUL) d'Europe. Le site de Sevel assemble les fourgons et châssis pour camping-cars Fiat Professional Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer et Opel/Vauxhall Movano.

« L'équipe de Sevel contribue chaque jour à notre objectif d'être le leader incontesté du segment des véhicules utilitaires légers, tant en termes de parts de marché que de rentabilité », a déclaré Uwe Hochgeschurtz, Stellantis Chief Operating Officer, Enlarged Europe. « Depuis longtemps, l'usine de Sevel fabrique les produits dont nos clients professionnels ont envie et besoin, et elle continuera à jouer un rôle déterminant pour atteindre un mix de ventes de véhicules électrique à batterie(1) de 40 % pour véhicules utilitaires d'ici 2030. Félicitations à toute l'équipe pour l'accomplissement d'aujourd'hui. »

Dans le cadre du plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis vise à doubler ses revenus de véhicules utilitaires d'ici 2030 avec 26 nouveaux lancements, dont une offre électrique dans tous les segments. Au premier semestre 2022, Stellantis était leader du marché dans l'UE30(2) et en l'Amérique du Sud, avec respectivement 33,2 % et 30,7 % de part de marché. L'entreprise est également leader des ventes de véhicules utilitaires électriques à batterie dans l'UE30 avec près de 50 % de part de marché pour le premier semestre 2022.

Stellantis et Toyota Motor Europe (TME) ont récemment annoncé que Stellantis fournira un nouveau fourgon utilitaire grand volume à TME, qui le commercialisera en Europe sous la marque Toyota. Le nouveau véhicule, qui comprendra également une déclinaison électrique à batterie, sera produit sur les sites de production Stellantis de Gliwice (Pologne) et d'Atessa (Italie).

Le site de production de Sevel (Société Européenne de Véhicules Légers) a été créée en 1978 sous forme d'une coentreprise entre FCA et PSA-Peugeot Citroën. Inaugurée en 1981, le site de Sevel affiche une surface de plus de 1,2 million de mètres carrés et peut assembler jusqu'à 1 200 véhicules par jour. Il s'agit de la plus grande usine de production de véhicules utilitaires légers d'Europe, mais également la plus flexible, avec capable de produire des véhicules dans un large éventail de configurations différentes.

(1) À l'exclusion des camions lourds

(2) UE30 = UE 27 (sauf Malte), Islande, Norvège, Suisse et Royaume-Uni

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d'histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande tech company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l'ensemble de nos partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, http://www.stellantis.com/fr