Stellantis N : détaille son calendrier financier pour 2022

AMSTERDAM - Stellantis N.V. annonce son calendrier financier pour 20221 :



Une publication sur Internet et un webcast sont également prévus à chacune des dates ci-dessus. Les webcasts des présentations, ainsi que les documents connexes, seront accessibles dans la section Finance du site Internet de Stellantis (www.stellantis.com/fr).

L'Assemblée Générale Annuelle pour l'approbation des états financiers 2021 de Stellantis N.V. est prévue pour le 13 avril 20222.

Le calendrier financier 2022 est disponible sur le site Internet de Stellantis (www.stellantis.com/fr).

1 Le calendrier est conforme à la pratique de la société de fournir des informations financières trimestrielles.

2 Dans le seul but de respecter les exigences des Instructions conformément au Règlement de Borsa Italiana S.p.A., la Société informe que, dans le cas où l'Assemblée générale annuelle déciderait d'un dividende relatif à l'exercice 2021, la date de détachement serait fixée au mois d'avril 2022. Cette déclaration est faite dans le seul but de se conformer aux exigences réglementaires et ne peut être interprétée comme une anticipation concernant une éventuelle distribution de dividendes en 2022 ou dans les années suivantes.

