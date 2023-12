Une solution innovante d'échange de batterie pour une voiture entièrement chargée en moins de cinq minutes

Un premier projet qui devrait démarrer en Europe en 2024 via la flotte d'autopartage de Fiat 500e de Free2move

Une technologie avec le potentiel pour résoudre les défis liés aux infrastructures : temps de charge, appréhension vis-à-vis de l'autonomie ou l'usure de batterie

AMSTERDAM -Stellantis et Ample ont signé un accord engageant (MoU) pour établir un partenariat dans le domaine de la technologie de chargement des batteries de véhicules électriques (BEV). Celui-ci consisterait à fournir une batterie de véhicule électrique entièrement chargée en moins de cinq minutes. Les deux partenaires ont convenu de travailler à l'intégration de la solution Modular Battery Swapping d'Ample dans les véhicules électriques Stellantis. Le principe : échanger lors du passage du client dans une station conçue à cet effet, la batterie à recharger par une batterie entièrement chargée en quelques minutes.

Les deux entreprises sont également en discussions pour étendre cette application de la technologie d'échange de batteries modulaires d'Ample sur d'autres plateformes Stellantis et dans d'autres zones géographiques afin de répondre à la demande des flottes et des consommateurs.

Le programme initial devrait débuter à Madrid, en Espagne, en 2024, avec une flotte de 100 Fiat 500e dans le cadre du service d'autopartage Free2move de Stellantis. La Fiat 500e est le véhicule électrique le plus vendu par l'entreprise, dans le monde entier, et elle est leader sur de nombreux marchés européens.

« Le partenariat avec Ample est un autre exemple de la manière dont Stellantis explore toutes les voies possibles pour préserver la liberté de mobilité des clients de véhicules électriques » , a déclaré Ricardo Stamatti, Senior Vice President de Stellantis, Charging & Energy Business Unit. « En complément des autres projets sur lesquels nous nous travaillons, la solution « Modular Battery Swapping » d'Ample offre à nos clients une plus grande efficacité énergétique, des performances exceptionnelles et réduction de l'appréhension liée à l'autonomie. Nous avons hâte de mettre en œuvre le programme initial avec notre superbe Fiat 500e. »

« Chez Ample, nous sommes convaincus de l'importance de rendre les véhicules électriques accessibles à tous sans compromis, ce qui est le seul moyen d'avoir un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs ambitieux de Stellantis en matière d'électrification, sa gamme de véhicules électriques et l'engagement de ses dirigeants font de Stellantis un partenaire idéal pour atteindre nos objectifs », a déclaré Khaled Hassounah, CEO d'Ample. « Associer une offre de véhicules électriques attrayant à la possibilité de charger complètement en moins de cinq minutes contribuera à lever l'un des derniers freins restant à l'adoption des véhicules électriques. Nous sommes impatients de travailler avec Stellantis pour déployer notre solution dans les communautés du monde entier. »

La technologie d'Ample propose une alternative pour fournir de l'énergie aux véhicules électriques rendant l'expérience de recharge aussi rapide et pratique que le plein d'essence, tout en offrant une solution écologique aux clients pouvant intégrer facilement des sources d'énergie renouvelables.

Conçues pour remplacer la batterie d'origine d'un véhicule électrique, les batteries modulaires d'Ample peuvent s'adapter à n'importe quel modèle électrique, ce qui permettraient à Stellantis d'intégrer cette technologie sans avoir à modifier ses plateformes véhicules.

De plus, les stations de remplacement de batteries d'Ample peuvent être installées dans les lieux publics en seulement trois jours. Il est ainsi possible de mettre en place une infrastructure rapidement évolutive pour répondre à la demande des conducteurs. Lorsqu'un véhicule électrique compatible s'approche d'une station Ample, il est immédiatement reconnu. Une fois stationné, le conducteur initie le remplacement de la batterie à partir de l'application mobile. A la clé, une batterie entièrement chargée en moins de cinq minutes.

La solution « Modular Battery Swapping » d'Ample est conçue pour être rapide et rentable, ce qui réduirait la durée pendant laquelle les véhicules électriques sont non utilisables et par conséquent les impacts financiers associés. Ce système sera accessible via un service d'abonnement. Une telle approche diminuerait le coût total initial du véhicule et tout en permettant au client de bénéficier en permanence de la technologie de batterie la plus récente, augmentant ainsi l'autonomie et la durée de vie du véhicule électrique.

Dans le cadre du plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé son intention d'atteindre 100 % de ses ventes de voitures particulières en électrique (BEV) en Europe et de 50 % pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers aux États-Unis d'ici à 2030. Pour réaliser ces objectifs, l'entreprise s'assure donc de la disponibilité d'environ 400 GWh de capacité de batterie. Stellantis est actuellement en bonne voie pour devenir une entreprise neutre en carbone d'ici 2038, tous champs d'application confondus, avec un pourcentage de compensation des émissions résiduelles à un seul chiffre.

Ample figure parmi les « Next Big Things in Tech 2023 » - Lauréat de la catégorie Transport, parmi les 100 entreprises les plus influentes de 2023 selon TIME Magazine, les 100 meilleures entreprises de technologies de pointes de 2023 selon Top XPRIZE, parmi les idées qui changent le monde de Fast Company et les 10 entreprises les plus innovantes de 2022 ainsi que les meilleures inventions de 2021 selon TIME Magazine.

À propos d'Ample

Ample a pour objectif d'accélérer l'adoption des véhicules électriques et de l'énergie de transport durable à l'échelle mondiale. L'entreprise est à l'avant-garde d'une nouvelle méthode de fourniture d'énergie grâce à un système de remplacement de batteries modulaires, capable de charger n'importe quel véhicule électrique à 100 % en moins de 5 minutes. Fondée en 2014, Ample a son siège à San Francisco. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ample.com.

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP) fait partie des principaux constructeurs et fournisseurs de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d'histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande tech company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l'ensemble de nos partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus : www.stellantis.com.