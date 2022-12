Stellantis N : et Qinomic s'associent pour développer le rétrofit électrique des véhicules utilitaires légers

Stellantis et Qinomic ont signé un partenariat stratégique pour développer une solution de rétrofit en vue de convertir les véhicules utilitaires légers à moteur à combustion interne en modèles à chaîne de traction électrique





Fruit d'une collaboration entre les Business Unit Circular Economy et Commercial Vehicle, cette solution de rétrofit vise à prolonger la durée de vie et l'utilisation des véhicules, tout en donnant accès à une solution zéro émission à un prix abordable





Le projet, qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Dare Forward 2030, accélère le virage vers l'électrification et renforce le leadership de Stellantis dans la décarbonation de l'industrie

AMSTERDAM - Stellantis N.V. et Qinomic, une entreprise high-tech française spécialisée dans les solutions innovantes et durables pour la mobilité, s'associent pour valider un concept de conversion des véhicules utilitaires légers à moteur à combustion interne en véhicules à chaîne de traction électrique, tout en assurant le maintien de la qualité et de la conformité aux cahiers des charges du constructeur notamment en termes de sécurité, de durabilité et d'homologation.

« Je suis ravie de cette collaboration avec Qinomic sur le développement de la technologie du rétrofit », a commenté Alison Jones, Stellantis Senior Vice President, Circular Economy Business Unit. « Cette innovation donne à nos clients professionnels la possibilité de convertir leurs fourgons actuels à l'électrique, de prolonger la durée de vie de leur véhicule et de répondre aux exigences légales et aux besoins de mobilité. »

Prolonger la durée de vie et l'utilisation des véhicules est au cœur de la Circular Economy Business Unit de Stellantis, qui pilote l'initiative en collaboration avec la Commercial Vehicle Business Unit et le Stellantis Ventures Studio.



La solution de rétrofit électrique vise à assurer la liberté de mobilité avec une offre abordable. Elle répond au besoin des clients de prolonger la durée de vie de leur véhicule tout en poursuivant leur activité professionnelle et leur permet d'accéder aux zones à faibles émissions (ZFE) des agglomérations.

Selon le Rapport sur la mobilité urbaine de l'EIT[1], le nombre des ZFE en Europe a augmenté de 40 % au cours des trois dernières années et continuera à augmenter avec l'entrée en vigueur des réglementations d'accès pour les véhicules urbains. L'objectif de cette hausse est de se conformer au Green Deal de l'Union Européenne dont le but est d'encourager la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement.

Le rétrofit électrique est une solution à la fois durable et abordable pour les clients qui souhaitent passer à une mobilité zéro émission et réduire leur coût d'usage (TCO) sans devoir remplacer leur véhicule.

« La technologie du rétrofit renforcera le leadership de Stellantis dans les solutions de mobilité zéro émission pour la clientèle professionnelle, en complétant notre gamme de fourgons électrifiés », a indiqué Xavier Peugeot, Stellantis Senior Vice President, Commercial Vehicle Business Unit.

Ce projet confirme l'engagement de Stellantis pour l'innovation et sa volonté de s'appuyer sur les meilleurs partenaires pour soutenir son plan d'électrification. La stratégie de décarbonation de Stellantis est d'être leader dans le secteur avec un objectif ambitieux de bilan carbone net zéro d'ici 2038, comme souligné dans son plan stratégique Dare Forward 2030.

« Nous sommes enthousiastes de ce nouveau partenariat stratégique avec Stellantis », a déclaré Frédéric Strady, co-fondateur et Directeur général de Qinomic. « C'est une étape importante dans le développement de Qinomic, qui nous permettra de finaliser et de mettre en œuvre certaines des solutions techniques novatrices que nous développons pour l'industrie du rétrofit. »

La réussite de ce développement conjoint d'ici fin 2023 et les retours positifs des clients sur les performances des démonstrateurs permettront la mise en œuvre et la commercialisation de la solution à partir de 2024 en France.



« Dans un marché boosté par la logistique du dernier kilomètre, les restrictions d'accès en ville vont contraindre les propriétaires de véhicules utilitaires légers récents à chercher une solution pour les transformer en véhicules zéro émission », a indiqué Éric Laforge, Stellantis Vice President, Enlarged Europe Light Commercial Vehicles, « une technologie de rétrofit comme celle-ci permettra à Stellantis de soutenir cette tendance. »

[1] EIT : European Institute of Innovation and Technology (Institut européen d'innovation et de technologie)

