Stellantis N : et Terrafame signent un accord d'approvisionnement en sulfate de nickel à faible teneur en carbone pour les batteries des véhicules électriques

Stellantis renforce sa chaîne de valeur pour la production de batteries de véhicules électriques en phase avec les objectifs du Plan Stratégique Dare Forward 2030





Ce partenariat confirme le rôle-clé de Terrafame comme fournisseur pour la production durable de véhicules électriques





Ce partenariat marque une étape concrète vers la mise en place d'un pôle européen de batteries structuré, transparent et durable pour répondre aux besoins de Stellantis

AMSTERDAM - Stellantis N.V. et Terrafame Ltd.annoncent la signature d'un accord pour l'approvisionnement en sulfate de nickel destiné aux batteries des véhicules électriques. À compter de 2025, l'entreprise finlandaise Terrafame fournira à Stellantis du sulfate de nickel pour la durée de l'accord, qui est fixée à cinq ans. Cet accord avec Terrafame s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'électrificationambitieuse de Stellantis, et couvrira une part importante des besoins en nickel durable produit à l'échelle régionale.



« Cet accord d'approvisionnement s'inscrit dans le cadre de nos besoins en matières premières pour les batteries de nos véhicules électriques », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Nous continuons à développer une nouvelle chaîne de valeur mondiale avec des partenaires de premier ordre, afin de soutenir notre stratégie globale et respecter notre engagement : être le champion du secteur en matière de lutte contre les changements climatiques en atteignant la neutralité carbone d'ici 2038, en avance par rapport à la concurrence. »

Dans le cadre de son Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé son intention d'atteindre 100 % des ventes de véhicules électriques à batterie (BEV) pour les voitures particulières en Europe et 50 % des ventes de BEV pour les voitures particulières et les pick up aux États-Unis d'ici 2030. Pour offrir à ses clients une liberté de mouvement propre, sûre et abordable, Stellantis prévoit d'investir plus de 30 milliards d'euros dans l'électrification et le software jusqu'en 2025, tout en maintenant son objectif d'être 30 % plus efficace que ses concurrents en termes de rapport dépenses en capital et en R&D sur chiffre d'affaires.

Terrafame exploite en Finlande l'une des plus grandes usines au monde composants chimiques pour batteries de véhicules électriques. Grâce à un processus de production intégré qui commence dans sa propre mine et se termine par des produits pour batteries sur un seul site industriel, la production de Terrafame est entièrement traçable. En outre, grâce à sa technologie de production unique, l'empreinte carbone du sulfate de nickel produit par Terrafame est parmi les plus faibles du secteur.

« Cette collaboration avec un leader du secteur tel que Stellantis renforce la position de Terrafame en tant que partenaire essentiel de l'approvisionnement en composants de batteries pour l'industrie automobile européenne », a déclaré Joni Lukkaroinen, CEO de Terrafame. « La période difficile que nous vivons actuellement entraîne une forte demande en composants de batteries produits de manière transparente et durable en Europe, pour le marché européen. Nous sommes fiers de contribuer à la décarbonation de la mobilité en Europe et d'accroître l'efficience du secteur automobile européen. »

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d'histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande tech company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l'ensemble de nos partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, www.stellantis.com



À propos de Terrafame Ltd

Terrafameaméliore la mobilité à faible émission de carbone en proposant des composants produits de manière responsable à l'industrie mondiale des batteries électriques. Le site industriel de Terrafame accueille l'une des plus grandes lignes de production au monde de composants chimiques destinés aux batteries des véhicules électriques. L'usine est capable de produire du sulfate de nickel pour environ 1 million de véhicules électriques chaque année. L'empreinte carbone du sulfate de nickel produit par Terrafame fait partie des plus faibles du secteur.

Unique et économe en énergie, le processus de production intégré de Terrafame est implanté sur un seul et même site industriel, de la mine jusqu'aux composants de batteries. Il permet à l'entreprise d'offrir à ses clients une chaîne d'approvisionnement en composants de batteries transparente, traçable et 100 % européenne.

Terrafame Ltd a été fondée en 2015. En 2021, les ventes nettes de l'entreprise ont atteint 378 millions d'euros. Environ 1 500 personnes travaillent sur le site industriel de Terrafame, dont la moitié en tant qu'employés d'entreprises partenaires.