Stellantis N : et TotalEnergies accueillent Mercedes-Benz comme nouveau partenaire d'Automotive Cells Company (ACC) et portent son objectif de capacité à au moins 120 GWh d'ici 2030

Mercedes-Benz devient actionnaire d'ACC à part égale avec Stellantis et TotalEnergies, à hauteur d'un tiers du capital.

Mercedes-Benz apportera son savoir-faire technologique et industriel à Automotive Cells Company (ACC).

Les partenaires entendent accélérer le développement d'ACC, avec l'objectif d'une capacité minimum de 120 GWh de production de cellules d'ici 2030.



Paris, le 24 septembre 2021 - Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz ont conclu des accords en vue d'accueillir Mercedes-Benz comme nouveau partenaire d'Automotive Cells Company (ACC). Après cette entrée, les partenaires se sont engagés à porter la capacité industrielle d'ACC à 120 GWh minimum d'ici 2030. La transaction est conditionnée à la finalisation des accords définitifs, aux conditions usuelles en matière de 'closing' et aux approbations des autorités compétentes.

ACC est le résultat d'une initiative entreprise en 2020 par Stellantis et TotalEnergies, conjointement avec sa filiale Saft, soutenue par la France, l'Allemagne et l'Union Européenne afin de créer un champion européen des batteries pour véhicules électriques. L'arrivée de Mercedes-Benz au sein d'ACC démontre le bien-fondé de cette initiative et les avancées réalisées depuis un an, qui seront ainsi renforcés.

L'objectif d'ACC est de développer et produire des cellules et des modules de batteries pour véhicules électriques en mettant l'accent sur la sécurité, les performances et la compétitivité, tout en garantissant le plus haut niveau de qualité et la plus faible empreinte carbone.

Le nouvel objectif de capacité d'ACC mobilisera un investissement de plus de 7 milliards d'euros qui sera soutenu par des subventions publiques et financé par des apports en fonds propres et des emprunts.

La création de ce champion européen des batteries aidera l'Europe à relever les défis de la transition énergétique en matière de mobilité et assurera la sécurité d'approvisionnement d'un composant clé pour l'industrie automobile.

ACC sera ainsi soutenu par trois partenaires de choix en associant :

Une expertise technologique approfondie dans le développement de batteries avec Saft, filiale de TotalEnergies , qui a plus de 100 ans d'expérience dans le domaine des batteries et des systèmes de batteries à longue durée de vie.

Un acteur majeur de l'industrie automobile, Stellantis , dont la mission est de fournir une technologie de pointe pour garantir la liberté de mouvement à tous grâce à des solutions de mobilité abordables, polyvalentes et durables

L'expertise en recherche et développement de Mercedes-Benz, son soutien à la croissance d'ACC et les normes et standards de qualité de référence attaché à sa marque.

« Mercedes-Benz mène un plan de transformation très ambitieux et cet investissement marque une étape stratégique dans notre cheminement vers la neutralité carbone. Avec ACC, nous allons développer et produire efficacement en Europe des modules et des cellules de batterie parfaitement adaptés aux exigences de nos modèles, » a déclaré Ola Källenius, président de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG. « Ce nouveau partenariat nous permet de sécuriser notre approvisionnement, de tirer parti d'économies d'échelle et de fournir à nos clients une technologie de batterie supérieure. De plus, nous pouvons ainsi faire en sorte que l'Europe reste un haut lieu de l'industrie automobile, y compris à l'ère de la mobilité électrique. Avec Mercedes-Benz comme nouveau partenaire, ACC vise à plus que doubler la capacité de ses sites européens afin de soutenir la compétitivité industrielle de l'Europe dans la conception et la fabrication de cellules de batteries. »

« Nous souhaitons la bienvenue à Mercedes-Benz, partenaire stratégique, qui partage notre volonté de renforcer et d'accélérer le leadership d'ACC, » a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Stellantis accélère sa stratégie d'électrification et cette annonce est une nouvelle étape pour devenir le leader des véhicules à faibles émissions, avec nos 14 marques engagées pour offrir aux clients les meilleures solutions électriques. Ce consortium s'appuie sur la mise en commun de notre expertise technique et de nos synergies industrielles, pour façonner une mobilité plus efficace, plus abordable et plus durable. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Mercedes-Benz en tant que nouveau partenaire d'ACC. Ceci démontre la pertinence de l'initiative prise il y a un an avec Stellantis et conforte clairement notre ambition de créer un champion européen des batteries. Ensemble, nous réunissons toutes les compétences nécessaires pour contribuer au développement durable en matière de mobilité. Cette nouvelle étape est une démonstration de plus de la transformation de TotalEenergies en une entreprise multi-énergies et de notre volonté d'étendre notre présence dans le domaine de l'électricité. TotalEnergies s'appuiera ainsi sur l'expertise reconnue de sa filiale Saft dans les batteries et sur le savoir-faire industriel de nos partenaires pour répondre à la forte croissance des véhicules électriques en Europe » a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.

A propos d'ACC

Automotive Cells Company (ACC) a été fondée en août 2020 et combine à ce jour l'expertise de trois grandes entreprises aux compétences et expériences complémentaires. L'ambition d'ACC est de devenir le leader européen du marché des batteries automobiles qui permettent une mobilité propre et efficace pour tous. Le centre de R&D et les installations d'essai en Nouvelle-Aquitaine ne sont qu'un début.

À propos de Saft

Saft est le spécialiste des batteries de haute technologie pour l'industrie, de la conception et du développement à la production, à la personnalisation et à la fourniture de services. Depuis plus de 100 ans, Saft fournit à ses clients des batteries d'une durée de vie toujours plus longue, pour l'alimentation de secours et la propulsion de leurs applications critiques. Notre technologie innovante, sûre et fiable assure une haute performance sur terre, en mer, dans les airs et dans l'espace. Saft fournit l'énergie de l'industrie et des villes intelligentes, tout en assurant des fonctions de secours dans des environnements extrêmes, du cercle polaire jusqu'au désert du Sahara. Saft est une filiale à 100 % de TotalEnergies, un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité. We energize the world. www.saftbatteries.com



À propos de Mercedes-Benz

Mercedes-Benz AG gère l'activité mondiale de Mercedes-Benz Cars et de MercedesBenz Vans, avec plus de 170 000 collaborateurs à travers le monde. La société se concentre sur le développement, la production et la vente de véhicules de tourisme, de vans et de services automobiles associés. Par ailleurs, elle aspire à devenir leader dans les domaines de la mobilité électrique et des logiciels embarqués. Mercedes-Benz AG est l'un des plus gros constructeurs internationaux de voitures de luxe. Dans ses deux branches, Mercedes-Benz AG élargit constamment son réseau de production mondial avec 35 sites de production répartis sur 4 continents, tout en s'outillant pour répondre aux enjeux de la mobilité électrique. En parallèle, la société développe son réseau de production de batteries sur 3 continents.

À propos de Stellantis

Stellantis est un constructeur automobile mondial et un fournisseur de mobilité de premier plan, guidé par une vision claire : offrir la liberté de mouvement à tous grâce à des solutions de mobilité abordables, polyvalentes et durables. Outre son riche patrimoine et sa présence géographique de premier plan, le Groupe possède des atouts majeurs : une performance durable, une expérience approfondie et un grand nombre de collaborateurs travaillant dans le monde entier. Stellantis tirera parti de son large portefeuille de marques emblématiques, fondées par des visionnaires qui leur ont insufflé passion et esprit de compétition qui résonnent encore aujourd'hui, aussi bien auprès des employés que des clients. Stellantis aspire à devenir le meilleur, et non le plus grand, tout en créant de la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles il opère.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

