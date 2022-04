Stellantis N : et le CEA collaborent sur la modélisation numérique des batteries

Les équipes de Stellantis et du CEA ont présenté aujourd’hui les premières avancées de leur collaboration en matière de modélisation numérique des batteries. Ces modèles, qui permettent d’analyser les stratégies de temps de charge et les mécanismes de dégradation des batteries, ont pour but d’accroitre leur durée de vie pour les clients, et de mieux maitriser les impacts environnementaux des différentes technologies de batteries dans les 5 ans à venir.



" Ces travaux sur les modélisations numériques auront un impact positif sur la performance et le coût à l'usage des batteries pour les clients ", a commenté Nicolas Champetier, Senior Vice President Advanced Engineering Propulsion Systems chez Stellantis.