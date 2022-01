Stellantis N : finalise son investissement auprès de Factorial et accélère encore sa stratégie d'électrification

AMSTERDAM - Stellantis N.V., par l'intermédiaire de sa filiale, a finalisé un investissement auprès de Factorial Energy (Factorial) dans le cadre de la levée de fonds de série D de Factorial en partenariat avec d'autres investisseurs. Ce financement sera utilisé pour accélérer la production commerciale et le déploiement des batteries à électrolyte solide de Factorial, une technologie robuste offrant jusqu'à 50% d'autonomie en plus que la technologie lithium-ion actuelle.

« Stellantis avance à pleine vitesse vers l'électrification avec 33 véhicules électriques déjà disponibles et huit véhicules électriques à batterie qui seront commercialisés au cours des 18 prochains mois », déclare Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Avec Factorial et l'ensemble de nos partenaires, nous allons rapidement être en mesure d'électrifier notre portefeuille de marques au moyen de solutions sûres, propres et abordables. »

Stellantis a annoncé lors de son EV Day en juillet 2021 son objectif d'introduire la première technologie de batterie à électrolyte solide compétitive d'ici 2026.

« Nous continuons à progresser rapidement vers notre objectif, à savoir intégrer notre technologie de batterie à électrolyte solide dans les véhicules de nos clients », déclare Siyu Huang, cofondateur et PDG de Factorial Energy. « Ce financement nous permettra non seulement de développer nos activités fondamentales de recherche et développement, mais également de renforcer notre équipe et d'investir dans des usines de fabrication en vue d'accélérer notre production commerciale. »

Factorial construit actuellement une usine de production pilote révolutionnaire, qui lui permettra de développer la capacité de ses cellules grand format et de produire des batteries pour les essais clients. Les travaux devraient démarrer début 2022 en Nouvelle-Angleterre.

« Depuis leur développement en 2021, nos premières batteries à électrolyte solide avec cellules de 40 Ah ont été soumises à un programme de tests intensifs », poursuit Siyu Huang. « Nous sommes impatients d'atteindre la prochaine étape et d'offrir à nos clients la possibilité de tester et valider nos batteries. »

La technologie de Factorial offre un haut niveau de sécurité opérationnelle et prolonge l'autonomie de près de 50%, permettant ainsi de lever les deux principaux freins à l'adoption à grande échelle des véhicules électriques par les clients. Sa compatibilité instantanée avec les infrastructures de fabrication de batteries lithium-ion existantes permet aux constructeurs automobiles de réduire les coûts et la complexité liés à un changement de technologie de batterie. Factorial a conclu des accords de développement conjoints (annoncés fin 2021) avec Mercedes-Benz, Stellantis et Hyundai, trois des dix plus grands constructeurs automobiles au monde, en vue de commercialiser ses batteries.

Les avancées de Factorial s'appuient sur la technologie FEST™ (Factorial Electrolyte System Technology), qui utilise un matériau d'électrolyte solide exclusif permettant une performance sûre et fiable des cellules avec des électrodes à haute tension et à haute capacité. En début d'année, Factorial est devenue la première entreprise capable de produire des cellules à électrolyte solide de 40 ampères-heures pouvant fonctionner à température ambiante, démontrant ainsi la flexibilité de l'électrolyte de FEST™.

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d'histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande tech company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l'ensemble de nos partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stellantis.com/fr



À propos de Factorial Energy

Basée à Woburn, dans le Massachusetts, Factorial Energy a développé des batteries solides révolutionnaires qui offrent une autonomie par charge jusqu'à 50 pour cent supérieure, une sécurité accrue et un coût équivalent à celui des batteries lithium-ion classiques. La technologie exclusive FEST™ (Factorial Electrolyte System Technology) de la société s'appuie sur un matériau d'électrolyte solide, qui permet d'obtenir des performances sûres et fiables avec des matériaux cathodiques et anodiques de haute capacité. L'électrolyte de FEST™ a été mis à l'échelle avec succès dans des cellules de 40 Ah, fonctionne à température ambiante et peut utiliser la majorité des équipements de fabrication de batteries lithium-ion existants. L'entreprise a bénéficié d'investissements stratégiques et conclu des accords de développement conjoints avec Mercedes-Benz, Stellantis, Hyundai Motor Company et Kia Corporation. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.factorialenergy.com.



