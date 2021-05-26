Stellantis N : Aramis Group entend lever au moins 250 millions d'euros dans le cadre de son projet d'IPO

26 mai (Reuters) - STELLANTIS NV :
* ARAMIS ANNONCE L'APPROBATION DE SON DOCUMENT
D'ENREGISTREMENT
PAR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET FRANCHIT LA PREMIÈRE
ÉTAPE DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS
* ARAMIS ENVISAGE UNE INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT
PARIS
AVEC UNE LEVÉE DE FONDS D'AU MOINS 250 MILLIONS D'EUROS
* ARAMIS DIT QUE STELLANTIS CONSERVERA UNE PARTICIPATION
MAJORITAIRE APRÈS L'IPO
* ARAMIS VISE UN CA ORGANIQUE SUPÉRIEUR À 1,25 MILLIARD
D'EUROS ET
UNE MARGE D'EBITDA COMPRISE ENTRE 2,7 ET 2,9%, SOUS RÉSERVE QUE
LE COVID-19 NE PERTURBE PAS DAVANTAGE LE NIVEAU D'ACTIVITÉ
ACTUEL, POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021
* ARAMIS PRÉVOIT DE VENDRE ENVIRON 45 000 VOITURES
D'OCCASION
RECONDITIONNÉES B2C POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021,
SOIT UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 35% PAR RAPPORT À L'ANNÉE
PRÉCÉDENTE SUR UNE BASE PRO FORMA
* ARAMIS DIT QUE POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30
SEPTEMBRE
2022, IL VISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE PLUS DE 1,5 MILLIARD
D'EUROS EN ORGANIQUE
* ARAMIS DIT QUE D'ICI 2030, IL VISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES
ORGANIQUE DE 6 MILLIARDS D'EUROS ET UNE MARGE D'EBITDA AJUSTÉ
ORGANIQUE SITUÉE ENTRE 8% ET 9%
* ARAMIS A POUR OBJECTIF DE GÉNÉRER PLUS DE 3 MILLIARDS
D'EUROS DE
CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2025 SUR UNE BASE ORGANIQUE
* ARAMIS VISE UNE CROISSANCE DES VOLUMES D'ENVIRON 25% PAR
AN SUR
LA PÉRIODE 2021-2025, AVEC UNE CROISSANCE ORGANIQUE DES VOLUMES
DE VOITURES D'OCCASION RECONDITIONNÉES B2C DE 30 À 35% PAR AN
SUR LA PÉRIODE
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)