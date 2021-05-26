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STELLANTIS N.V.

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Stellantis N : Aramis Group entend lever au moins 250 millions d'euros dans le cadre de son projet d'IPO

26/05/2021 | 08:51
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26 mai (Reuters) - STELLANTIS NV :

* ARAMIS ANNONCE L'APPROBATION DE SON DOCUMENT D'ENREGISTREMENT PAR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS ET FRANCHIT LA PREMIÈRE ÉTAPE DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS

* ARAMIS ENVISAGE UNE INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS AVEC UNE LEVÉE DE FONDS D'AU MOINS 250 MILLIONS D'EUROS

* ARAMIS DIT QUE STELLANTIS CONSERVERA UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE APRÈS L'IPO

* ARAMIS VISE UN CA ORGANIQUE SUPÉRIEUR À 1,25 MILLIARD D'EUROS ET UNE MARGE D'EBITDA COMPRISE ENTRE 2,7 ET 2,9%, SOUS RÉSERVE QUE LE COVID-19 NE PERTURBE PAS DAVANTAGE LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ACTUEL, POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

* ARAMIS PRÉVOIT DE VENDRE ENVIRON 45 000 VOITURES D'OCCASION RECONDITIONNÉES B2C POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021, SOIT UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 35% PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE SUR UNE BASE PRO FORMA

* ARAMIS DIT QUE POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 2022, IL VISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE PLUS DE 1,5 MILLIARD D'EUROS EN ORGANIQUE

* ARAMIS DIT QUE D'ICI 2030, IL VISE UN CHIFFRE D'AFFAIRES ORGANIQUE DE 6 MILLIARDS D'EUROS ET UNE MARGE D'EBITDA AJUSTÉ ORGANIQUE SITUÉE ENTRE 8% ET 9%

* ARAMIS A POUR OBJECTIF DE GÉNÉRER PLUS DE 3 MILLIARDS D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2025 SUR UNE BASE ORGANIQUE

* ARAMIS VISE UNE CROISSANCE DES VOLUMES D'ENVIRON 25% PAR AN SUR LA PÉRIODE 2021-2025, AVEC UNE CROISSANCE ORGANIQUE DES VOLUMES DE VOITURES D'OCCASION RECONDITIONNÉES B2C DE 30 À 35% PAR AN SUR LA PÉRIODE Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2021 153 Mrd 188 Mrd -
Résultat net 2021 7 058 M 8 643 M -
Tréso. nette 2021 14 802 M 18 127 M -
PER 2021 6,68x
Rendement 2021 3,85%
Capitalisation 48 344 M 59 159 M -
VE / CA 2021 0,22x
VE / CA 2022 0,18x
Nbr Employés 204 000
Flottant 63,5%
Graphique STELLANTIS N.V.
Durée : Période :
Stellantis N.V. : Graphique analyse technique Stellantis N.V. | Zone bourse
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Tendances analyse technique STELLANTIS N.V.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 22
Objectif de cours Moyen 18,74 €
Dernier Cours de Cloture 15,47 €
Ecart / Objectif Haut 45,4%
Ecart / Objectif Moyen 21,1%
Ecart / Objectif Bas -25,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Carlos Tavares Chief Executive Officer & Executive Director
Richard Keith Palmer Chief Financial Officer
John Jacob Philip Elkann Chairman
Harald J. Wester Chief Engineering Officer
Henri de la Croix de Castries Senior Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
STELLANTIS N.V.5.55%59 159
BYD COMPANY LIMITED-15.70%73 052
FERRARI N.V.-7.19%39 335
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-17.23%36 527
MARUTI SUZUKI INDIA LTD-9.64%28 681
EXOR N.V.5.07%19 669