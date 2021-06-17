Stellantis N : Aramis fixe un prix de 23 euros par action dans le cadre de son IPO

17 juin (Reuters) - ARAMIS SAS:
* SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS
(COMPARTIMENT A)
* PRIX DE L'OFFRE FIXÉ À 23 EUROS PAR ACTION, FAISANT
RESSORTIR
UNE CAPITALISATION BOURSIÈRE D'ENVIRON 1,9 MILLIARDS D'EUROS
* DÉBUT DES NÉGOCIATIONS DES ACTIONS ARAMIS GROUP SUR LE
MARCHÉ
RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS PRÉVU DEMAIN, LE 18 JUIN 2021
* IMPORTANT SUCCÈS DE L'OFFRE AUPRÈS DES PARTICULIERS DONT
LA
DEMANDE S'EST ÉLEVÉE À ENVIRON 25 MILLIONS D'EUROS
* RÈGLEMENT-LIVRAISON PRÉVU LE 21 JUIN 2021
* DÉBUT DES NÉGOCIATIONS DES ACTIONS ARAMIS GROUP SUR LE
MARCHÉ
RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS PRÉVU LE 18 JUIN 2021
* DANS LE CADRE DE L'OFFRE INITIALE, 16 869 565 ACTIONS ONT
ÉTÉ
ALLOUÉES
* LE MONTANT DU PRODUIT BRUT DE L'ÉMISSION DES 10 869 565
D'ACTIONS NOUVELLES S'ÉLÈVE À 249 999 995 D'EUROS
* LE MONTANT TOTAL DE L'OPÉRATION S'ÉLÈVE À ENVIRON 388
MILLIONS
D'EUROS
* LE FLOTTANT S'ÉLÈVERA À ENVIRON 20% DU CAPITAL D'ARAMIS
GROUP ET
POURRA ÊTRE PORTÉ À ENVIRON 23% DU CAPITAL EN CAS D'EXERCICE
INTÉGRAL DE L'OPTION DE SURALLOCATION
* LA DATE LIMITE D'EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION PAR
L'AGENT STABILISATEUR EST FIXÉE AU 16 JUILLET 2021
* LE MONTANT TOTAL DE L'OPÉRATION POURRA ÊTRE PORTÉ À
ENVIRON 446
MILLIONS D'EUROS EN CAS D'EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE
SURALLOCATION
* LE MONTANT DES FONDS LEVÉS PAR ÉMISSION D'ACTIONS
NOUVELLES
S'ÉLÈVE À ENVIRON 250 MILLIONS D'EUROS
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(Gdansk Newsroom)