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Stellantis N : Aramis fixe un prix de 23 euros par action dans le cadre de son IPO

17/06/2021 | 18:21
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17 juin (Reuters) - ARAMIS SAS:

* SUCCÈS DE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS (COMPARTIMENT A)

* PRIX DE L'OFFRE FIXÉ À 23 EUROS PAR ACTION, FAISANT RESSORTIR UNE CAPITALISATION BOURSIÈRE D'ENVIRON 1,9 MILLIARDS D'EUROS

* DÉBUT DES NÉGOCIATIONS DES ACTIONS ARAMIS GROUP SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS PRÉVU DEMAIN, LE 18 JUIN 2021

* IMPORTANT SUCCÈS DE L'OFFRE AUPRÈS DES PARTICULIERS DONT LA DEMANDE S'EST ÉLEVÉE À ENVIRON 25 MILLIONS D'EUROS

* RÈGLEMENT-LIVRAISON PRÉVU LE 21 JUIN 2021

* DÉBUT DES NÉGOCIATIONS DES ACTIONS ARAMIS GROUP SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS PRÉVU LE 18 JUIN 2021

* DANS LE CADRE DE L'OFFRE INITIALE, 16 869 565 ACTIONS ONT ÉTÉ ALLOUÉES

* LE MONTANT DU PRODUIT BRUT DE L'ÉMISSION DES 10 869 565 D'ACTIONS NOUVELLES S'ÉLÈVE À 249 999 995 D'EUROS

* LE MONTANT TOTAL DE L'OPÉRATION S'ÉLÈVE À ENVIRON 388 MILLIONS D'EUROS

* LE FLOTTANT S'ÉLÈVERA À ENVIRON 20% DU CAPITAL D'ARAMIS GROUP ET POURRA ÊTRE PORTÉ À ENVIRON 23% DU CAPITAL EN CAS D'EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SURALLOCATION

* LA DATE LIMITE D'EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION PAR L'AGENT STABILISATEUR EST FIXÉE AU 16 JUILLET 2021

* LE MONTANT TOTAL DE L'OPÉRATION POURRA ÊTRE PORTÉ À ENVIRON 446 MILLIONS D'EUROS EN CAS D'EXERCICE INTÉGRAL DE L'OPTION DE SURALLOCATION

* LE MONTANT DES FONDS LEVÉS PAR ÉMISSION D'ACTIONS NOUVELLES S'ÉLÈVE À ENVIRON 250 MILLIONS D'EUROS Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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PER 2021 7,37x
Rendement 2021 3,53%
Capitalisation 52 919 M 63 051 M -
VE / CA 2021 0,24x
VE / CA 2022 0,21x
Nbr Employés 204 000
Flottant 63,7%
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Durée : Période :
Stellantis N.V. : Graphique analyse technique Stellantis N.V. | Zone bourse
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Ecart / Objectif Moyen 12,5%
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Richard Keith Palmer Chief Financial Officer
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