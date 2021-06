Stellantis N : Aramis stable pour ses débuts à la Bourse de Paris

PARIS, 18 juin (Reuters) - L'action du groupe Aramis , filiale de Stellantis, fait un début discret à la Bourse de Paris vendredi pour sa première journée de cotation, le titre restant stable après avoir légèrement dépassé son prix d'introduction fixé à 23 euros en début de séance.

A 11h22, le titre est inchangé à 23 euros donc, après un pic à 23,40 euros.

Le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion, qui souhaite lever 388 millions d'euros, avait fixé le prix de son introduction en Bourse dans le bas de la fourchette de 23 à 28 euros annoncée précédemment, ce qui portait sa valorisation à 1,9 milliard d'euros environ.

Stellantis, qui détient près de 70% du capital d'Aramis, n'a pas cédé d'actions dans le cadre de cette opération et conserve une participation majoritaire.

Avec l'introduction en Bourse, Aramis souhaite accroître sa flexibilité financière et soutenir sa stratégie de développement et de croissance. Le groupe vise un chiffre d'affaires organique supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge d'Ebitda comprise entre 2,7% et 2,9% sur son exercice en cours, qui se termine fin septembre.

La cotation d'Aramis est l'une des nombreuses introductions en Bourse qui ont eu lieu à Paris ces dernières semaines, avec un accueil mitigé de la part des investisseurs confrontés à une avalanche d'opérations de ce type en Europe.

L'entreprise française de musique numérique Believe a réalisé le 10 juin dernier son introduction en Bourse et se négocie toujours légèrement en dessous de son prix d'introduction.

La société française de livraison de colis, Colis Privé, prévoit elle aussi une introduction en Bourse à Paris, tout comme le fournisseur français de services de cloud computing OVHcloud. (Hayat Gazzane, édité par Blandine Hénault)