Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Borsa Italiana  >  Stellantis N.V.    STLA   NL00150001Q9

STELLANTIS N.V.

(STLA)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Stellantis N : Citroën vise 1,3-1,5 million de ventes d'ici 5 ans-Directeur de la marque

12/04/2021 | 10:00
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

12 avril (Reuters) -

* VINCENT COBÉE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MARQUE CITROËN, DÉCLARE DANS UNE INTERVIEW À REUTERS QUE :

* CITROEN COMPTE RENOUER AVEC LA CROISSANCE DE SES VENTES EN 2021 AVEC UN VOLUME DE VENTES ESTIMÉ AUTOUR D'UN MILLIONS DE VOITURES (717.190 L'AN DERNIER), SOUS RÉSERVE DE L'INCONNUE DES MARCHÉS

* CITROEN DEVRAIT ATTEINDRE UN VOLUME DE VENTES COMPRIS ENTRE 1,3 ET 1,5 MILLION PAR AN D'ICI CINQ ANS

* CITROEN (STELLANTIS) VEUT PORTER SES VENTES HORS D'EUROPE À 30% DES VENTES GLOBALES DE LA MARQUE À L'HORIZON 2025 (ENVIRON 15% L'AN DERNIER) Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur STELLANTIS N.V.
10:00STELLANTIS N  : Citroën vise 1,3-1,5 million de ventes d'ici 5 ans-Directeur de ..
RE
10:00Stellantis lancera fin 2021 sa nouvelle citroën c5-x fabriquée à chengdu, en ..
RE
10:00Citroen (stellantis) veut porter ses ventes hors d'europe à 30% des ventes gl..
RE
09:05BOURSE DE PARIS : Renaissance anglaise et pause indicielle
08:53EN DIRECT DES MARCHES  : Airbus, Sanofi, Stellantis, Total, Valneva, Solutions 3..
11/04À Satory, l'antichambre des victoires de DS Techeetah en Formule E
AW
11/04SEMI-CONDUCTEURS : une pénurie qui déstabilise l'industrie mondiale
AW
10/04STELLANTIS DOUVRIN : 800 manifestants contre la délocalisation de la production
AW
09/04Jeep veut conquérir du terrain en Europe avec ses SUV hybrides (directeur)
AW
08/04CAC40 : teste la résistance des 6170, mais volumes indigents
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur STELLANTIS N.V.
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 153 Mrd 182 Mrd -
Résultat net 2021 6 850 M 8 145 M -
Tréso. nette 2021 13 930 M 16 563 M -
PER 2021 6,78x
Rendement 2021 3,97%
Capitalisation 46 175 M 54 872 M -
VE / CA 2021 0,21x
VE / CA 2022 0,18x
Nbr Employés 204 000
Flottant 19,2%
Graphique STELLANTIS N.V.
Durée : Période :
Stellantis N.V. : Graphique analyse technique Stellantis N.V. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique STELLANTIS N.V.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 22
Objectif de cours Moyen 18,32 €
Dernier Cours de Cloture 14,80 €
Ecart / Objectif Haut 41,9%
Ecart / Objectif Moyen 23,8%
Ecart / Objectif Bas 3,38%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Carlos Tavares Chief Executive Officer & Executive Director
John Jacob Philip Elkann Chairman & President
Richard Keith Palmer Chief Financial Officer
Harald J. Wester Chief Engineering Officer
Henri de la Croix de Castries Senior Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
STELLANTIS N.V.0.96%54 872
BYD COMPANY LIMITED-13.83%69 724
FERRARI N.V.-8.85%38 658
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-16.82%35 383
MARUTI SUZUKI INDIA LTD-10.75%27 591
EXOR N.V.8.40%19 705
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers The best of tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2021 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar et S&P Capital IQ