Stellantis N : Citroën vise 1,3-1,5 million de ventes d'ici 5 ans-Directeur de la marque

12 avril (Reuters) -
* VINCENT COBÉE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA MARQUE CITROËN,
DÉCLARE
DANS UNE INTERVIEW À REUTERS QUE :
* CITROEN COMPTE RENOUER AVEC LA CROISSANCE DE SES VENTES EN
2021
AVEC UN VOLUME DE VENTES ESTIMÉ AUTOUR D'UN MILLIONS DE VOITURES
(717.190 L'AN DERNIER), SOUS RÉSERVE DE L'INCONNUE DES MARCHÉS
* CITROEN DEVRAIT ATTEINDRE UN VOLUME DE VENTES COMPRIS
ENTRE 1,3
ET 1,5 MILLION PAR AN D'ICI CINQ ANS
* CITROEN (STELLANTIS) VEUT PORTER SES VENTES HORS D'EUROPE
À 30%
DES VENTES GLOBALES DE LA MARQUE À L'HORIZON 2025 (ENVIRON 15%
L'AN DERNIER)
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(Rédaction de Paris)