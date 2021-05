Stellantis N : Le marché automobile français toujours loin de ses niveaux pré-Covid en avril

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv RENAULT 1.77% 34.12 -6.25% STELLANTIS N.V. 1.11% 13.978 -5.70%

A la vue de la folle progression du marché automobile français en avril 2021 (+569%), on serait tenté de sabrer le champagne en poussant un sonore « Cocorico ». Pourtant, l’on serait bien mal avisé. Cette progression fulgurante n’a en effet aucun sens. Elle s’appuie sur un effet de comparaison au-delà du favorable.Le marché français des voitures particulières neuves, segment de référence sur le marché automobile, avait en effet plongé de près de 89 % en avril 2020. Cet effondrement reflétaient les mesures drastiques prises par le gouvernement (fermeture des commerces non essentiels, confinement de la population) pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19.Pour saisir avec acuité la santé du marché français, il faut donc prendre une base de comparaison " normale ". Bref, avril 2019, lorsque la crise du Coronavirus n'existait pas encore. A la lumière de ce nouveau point de référence, force est de constater que le marché automobile français est toujours loin de ses niveaux pré-crise.A 140 426 unités, les immatriculation de voitures particulières neuves d'avril 2021 chutent ainsi de plus de 25 % par rapport à avril 2019, selon les chiffres dévoilés ce week-end par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).Sur cette même base, les deux champions tricolores que sont Stellantis (né de la fusion entre PSA et FCA) et Renault accusent toujours des replis de plus de 30% pour leurs immatriculations de voitures neuves, à respectivement 50 180 unités et 29 935 unités.Dans ce contexte peu réjouissant, le CCFA signale toutefois que le contexte est favorable pour le marché occasion et qu'il se dessine un recours toujours plus grand aux formules locatives pour les particuliers. En parallèle, le parc poursuit sont verdissement avec les véhicules hybrides portés par les " mild " hybrides.En Bourse, Renault (+1,95%) et Stellantis (+1,59%) parviennent néanmoins à figurer parmi les plus fortes hausses du CAC 40. La semaine dernière avait toutefois été agitée pour les valeurs automobiles en raison des craintes des investisseurs concernant l'impact de la pénurie de semi-conducteurs sur la production. Ford avait jeté un sacré froid en prévenant que cette pénurie pourrait réduire de moitié sa production lors du deuxième trimestre 2021.