Stellantis N : Résultats de l'année 2020 de FCA et Groupe PSA

'Ces résultats mettent en évidence la solidité financière de Stellantis, qui réunit deux entreprises fortes et saines. Stellantis prend un départ lancé et se concentre totalement sur l'atteinte de l'ensemble des synergies annoncées.'

Carlos Tavares, CEO de Stellantis

Conformément à l'Accord de Rapprochement tel que modifié en septembre 2020, le Conseil d'Administration a approuvé une distribution(1) d'1 milliard d'euros au bénéfice de ses actionnaires, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale Annuelle devant se tenir le 15 avril 2021.

Perspectives de marché 2021(2): Amérique du Nord +8%, Amérique du Sud +20%, Europe +10%, Moyen-Orient & Afrique +3%, Inde & Asie Pacifique +3% et Chine +5%

Objectif opérationnel 2021(3): Marge Opérationnelle Courante entre 5,5% et 7,5% en l'absence de tout confinement significatif lié à la COVID-19

Calendrier Financier:

5 Mai 2021: Ventes et chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021

3 Août 2021: Résultats semestriels 2021

28 Octobre 2021: Ventes et chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021

Ces résultats ne constituent pas les résultats consolidés de Stellantis N.V.

Le 3 mars 2021 à 15 :30 CET / 9:30 a.m. EST, une conférence téléphonique et un webcast se tiendront pour présenter les résultats du 4ème trimestre et de l'année 2020 de FCA et les résultats 2020 de PSA. Cette conférence pourra être suivie en direct et un enregistrement sera ensuite mis à disposition sur le site internet du Groupe (https://www.stellantis.com/fr). Les documents afférents seront disponibles sur le site internet du Groupe avant la conférence.

Il convient de se référer à l'article 'Avis important' inclus dans ce document.

*Se référer pour FCA aux parties 'Fourth Quarter Reconciliations', 'FY 2020 Reconciliations' et 'Notes' et pour PSA aux parties 'Appendix' pour les définitions des mesures financières complémentaires de chaque société et les réconciliations des indicateurs IFRS applicables.

NOTES

(1) L'Accord de Rapprochement, tel que modifié en septembre 2020, prévoyait une éventuelle distribution en numéraire d'un montant de 1 milliard d'euros suivant la réalisation de la fusion. Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale Annuelle l'approbation d'une distribution exceptionnelle en numéraire de 0,32€ par action ordinaire correspondant à un montant total de distribution d'environ 1 milliard d'euros (environ 1,2 milliard US$ suivant une conversion au taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 26 février 2021). Cette distribution sera soumise à l'approbation de l'Assemblée Général Annuelle devant se tenir le 15 avril 2021. Le calendrier attendu concernant cette distribution sur le Mercato Telematico Azionario, Euronext Paris et le New York Stock Exchange serait le suivant : (i) ex-date le 19 avril 2021, (ii) record date le 20 avril 2021 et (iii) date de paiement le 28 avril 2021.

(2) Source: IHS Global Insight, Wards, China Passenger Car Association et estimations du Groupe

(3) Le résultat opérationnel courant (perte) exclut du résultat opérationnel (perte) certains ajustements comprenant les coûts de restructuration, la dépréciation des actifs, la vente d'actifs et les autres résultats opérationnels, considérés comme des évènements rares ou ponctuels, et de nature peu fréquente, dans la mesure où l'inclusion de ces éléments n'est pas considérée comme indicative de la performance opérationnelle courante du Groupe. L'objectif opérationnel 2021 ne reflète pas d'impacts des ajustements comptables selon la méthode d'acquisition ni de changements de méthodes comptables requis par les normes IFRS dans le cadre de la fusion.

AVIS IMPORTANT

Ce document, en particulier l'« Objectif opérationnel 2021 », contient des déclarations prospectives. En particulier, ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant les performances financières futures et les attentes de la Société quant à la réalisation de certaines mesures cibles incluant le chiffre d'affaires, les flux de trésoreries industriels disponibles, les livraisons devéhicules, les investissements en capital, les dépenses en recherche et développement et les autres dépenses à toute date future ou pour toute période future sont des déclarations prospectives. Ces déclarations peuvent inclure des termes tels que «peut», «sera», «s'attendre», «pourrait», «devrait», «avoir l'intention», «estimer», «anticiper», «croire», «rester», «sur la bonne voie», «conception »,« cible »,« objectif »,« objectif »,« prévision »,« projection »,« perspectives »,« perspectives »,« plan » ou des termes similaires. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures. Ils sont plutôt fondés sur l'état actuel des connaissances du Groupe, les attentes futures et les projections concernant les événements futurs et sont, par leur nature, soumis à des risques et incertitudes inhérents. Ils se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire ou exister à l'avenir et, à ce titre, il ne faut pas s'y fier indûment.

Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, notamment : l'impact de la pandémie de Covid-19, la capacité du Groupe à lancer avec succès de nouveaux produits, maintenir les volumes de livraison de véhicules; faire face aux évolutions des marchés financiers mondiaux, de l'environnement économique général et aux évolutions de la demande de produits automobiles, qui sont soumis à la cycles; aux changements des conditions économiques et politiques locales, aux changements de politique commerciale et d'imposition de tarifs mondiaux et régionaux ou de tarifs ciblant l'industrie automobile, à la promulgation de réformes fiscales ou d'autres changements dans les lois et réglementations fiscales; à la capacité des sociétés à étendre certaines de leurs marques à l'échelle mondiale; à la capacité des entreprises à proposer des produits innovants et attractifs; à la capacité des sociétés à développer, fabriquer et vendre des véhicules dotés de fonctionnalités avancées, notamment des caractéristiques d'électrification, de connectivité et de conduite autonome améliorées; divers types de réclamations, poursuites, enquêtes gouvernementales et autres éventualités, y compris les réclamations en matière de responsabilité du fait des produits et de garantie et les réclamations, enquêtes et poursuites environnementales; les dépenses d'exploitation importantes liées au respect des réglementations en matière d'environnement, de santé et de sécurité; à l'intense niveau de concurrence dans l'industrie automobile, qui pourrait augmenter en raison de la consolidation; à l'exposition aux déficits de financement des régimes de retraite à prestations définies du Groupe; à la capacité de fournir ou d'organiser l'accès à un financement adéquat pour les concessionnaires et les clients de détail et les risques associés liés à la création et à l'exploitation de sociétés de services financiers; à la capacité d'accéder au financement pour exécuter les plans d'affaires du Groupe et améliorer leurs activités, leur situation financière et leurs résultats d'exploitation; un dysfonctionnement important, une perturbation ou une violation de la sécurité compromettant les systèmes informatiques ou les systèmes de contrôle électronique contenus dans les véhicules du Groupe; la capacité du Groupe à réaliser les avantages escomptés des accords de coentreprise; les perturbations résultant de l'instabilité politique, sociale et économique; les risques associés à nos relations avec les employés, les concessionnaires et les fournisseurs; augmentation des coûts, interruption de l'approvisionnement ou pénurie de matières premières; évolution des relations de travail et du travail et évolution des lois du travail applicables; les fluctuations des taux de change, les variations des taux d'intérêt, le risque de crédit et les autres risques de marché; troubles politiques et civils; tremblements de terre ou autres catastrophes; le risque que les opérations de Groupe PSA et de FCA ne soient pas intégrées avec succès et d'autres risques et incertitudes.