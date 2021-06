Stellantis N : TotalEnergies renouvelle son partenariat mondial avec Peugeot, Citroën, DS Automobiles et l'étend à Opel et Vauxhall

Paris - TotalEnergies et Stellantis annoncent le renouvellement pour les cinq prochaines années de leur partenariat portant sur les marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles. Les deux Groupes ouvrent également un nouveau chapitre avec son élargissement à Opel et Vauxhall. Ces accords de coopération mondiale couvrent dorénavant cinq domaines fondamentaux :

« Nous sommes fiers de la confiance réitérée de notre partenaire de longue date et nous nous félicitons de l'élargissement de cette collaboration à la mobilité électrique ainsi qu'à la fourniture de lubrifiants pour les marques Opel et Vauxhall » souligne Alexis Vovk, Directeur général Marketing & Services de TotalEnergies.« En plaçant plus que jamais le client au cœur de nos stratégies, ce renouvellement illustre des valeurs communes aux deux Groupes : l'esprit d'équipe, la performance et le goût de l'innovation. Ce partenariat étendu démontre également notre volonté conjointe de rendre la mobilité électrique accessible à tous, mettant ainsi nos expertises au service de nos engagements respectifs pour répondre à l'enjeu climatique ».

« Nous sommes très fiers de renforcer notre collaboration avec TotalEnergies » indique Thierry Koskas, Directeur Ventes & Marketing de Stellantis. « Les technologies de pointe en matière de lubrifiants et les co-développements lancés sur les batteries haute performance seront des avancées technologiques majeures dans nos activités et nos offres de mobilité de demain, pour nos clients au quotidien et pour nos activités de sport automobile ».

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d'énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.



À propos de l'activité Lubrifiants de TotalEnergies

TotalEnergies est un leader mondial de la production et de la distribution de lubrifiants, qui compte 42 sites de production à travers le monde, rassemble plus de 5 800 collaborateurs et distribue ses produits dans 150 pays. L'activité Lubrifiants de TotalEnergies offre des produits et services innovants, performants et respectueux de l'environnement, issus des travaux de ses centres R&D composés de plus de 130 chercheurs. L'activité Lubrifiants de TotalEnergies est un partenaire incontournable pour les acteurs des marchés de l'automobile, de l'industrie et de la marine.



À propos de Stellantis

Stellantis est l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux et un fournisseur de mobilité, guidé par une vision claire : offrir la liberté de mouvement avec des solutions de mobilité originales, abordables et fiables. Outre la richesse de son héritage et sa large présence géographique, ses plus grands atouts résident dans ses performances durables, la profondeur de son expérience et le large éventail de talents de ses employés travaillant dans le monde entier. Stellantis s'appuiera sur son large portefeuille de marques emblématiques, fondé par des visionnaires qui ont insufflé aux marques une passion et un esprit de compétition qui touchent aussi bien les employés que les clients. Stellantis aspire à devenir la plus importante, et non la plus grande, tout en créant une valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes ainsi que pour les communautés dans lesquelles elle opère.



