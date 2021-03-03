Stellantis N : discute avec Londres de l'avenir de l'usine Vauxhall-DG

3 mars (Reuters) - * STELLANTIS VA ENCORE REDUIRE LA
COMPLEXITE COMMERCIALE PAR LIGNE DE PRODUIT DE L'EX-PSA DE 85%
D'ICI 2022 PAR RAPPORT À 2019-TAVARES
* STELLANTIS CONFIRME SON INTENTION DE RESTER SUR LE MARCHÉ
CHINOIS ET D'Y "REPARER" SA PERFORMANCE-TAVARES
* STELLANTIS AURA AU CATALOGUE UN FOURGON DE TAILLE MOYENNE
A PILE
À COMBUSTIBLE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2021-TAVARES
* STELLANTIS "TRAVAILLE TRES DUR" POUR TROUVER DES
ALTERNATIVES
AUX COMPOSANTS ELECTRONIQUES EN SITUATION DE PÉNURIE-TAVARES
* STELLANTIS ESTIME QUE DES FOURNISSEURS N'ONT NI PROTÉGÉ,
NI
ALERTÉ LE CONSTRUCTEUR FACE AU RISQUE DE PÉNURIE DE COMPOSANTS
ELECTRONIQUES-TAVARES AUX ECHOS
* TAVARES APPELLE A TRAITER LA QUESTION DE L'OPACITÉ QUI
RÈGNE SUR
L'ALLOCATION DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES AUPRÈS DES DIFFÉRENTS
CONSTRUCTEURS EN CONCURRENCE
* STELLANTIS-LE SUJET DU RAPPROCHEMENT ENTRE LES FILIALES DE
NOUVELLES MOBILITÉ DES DEUX GROUPES, FREE2MOVE ET LEASYS, SERA
TRAITÉ D'ICI AU PRINTEMPS-TAVARES AUX ECHOS
* STELLANTIS-LA "GRANDE INCONNUE" POUR LE CHIFFE D'AFFAIRES
DE
2021 EST L'IMPACT DE LA PÉNURIE DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES-CFO
* STELLANTIS DEVRAIT AVOIR SES PREMIERS VEHICULES PARTAGÉS
D'ICI
DEUX A DEUX ANS ET DEMI-TAVARES
* STELLANTIS "PAS CERTAIN" QUE LA CRISE DES SEMI-CONDUCTEURS
SOIT
RESOLUE D'ICI LE SECOND SEMESTRE 2021-TAVARES
* STELLANTIS TIENDRA ENTRE LA FIN MARS ET L'ÉTÉ DES
DISCUSSIONS
AVEC SES PARTENAIRES BANCAIRES SUR LA MANIERE DE SIMPLIFIER SES
COLLABORATIONS, NOTAMMENT DANS LE LEASING-TAVARES
* STELLANTIS DISCUTE ACTUELLEMENT AVEC LE GOUVERNEMENT
BRITANNIQUE
DU FUTUR DE L'USINE D'ELLESMERE PORT, ATTEND DES CLARIFICATIONS
SUR LE SOUTIEN DES AUTORITÉS POUR ÉVALUER SES OPTIONS-TAVARES
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(Reporting By Gilles Guillaume)