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STELLANTIS N.V.

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Stellantis N : discute avec Londres de l'avenir de l'usine Vauxhall-DG

03/03/2021 | 18:34
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3 mars (Reuters) - * STELLANTIS VA ENCORE REDUIRE LA COMPLEXITE COMMERCIALE PAR LIGNE DE PRODUIT DE L'EX-PSA DE 85% D'ICI 2022 PAR RAPPORT À 2019-TAVARES

* STELLANTIS CONFIRME SON INTENTION DE RESTER SUR LE MARCHÉ CHINOIS ET D'Y "REPARER" SA PERFORMANCE-TAVARES

* STELLANTIS AURA AU CATALOGUE UN FOURGON DE TAILLE MOYENNE A PILE À COMBUSTIBLE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2021-TAVARES

* STELLANTIS "TRAVAILLE TRES DUR" POUR TROUVER DES ALTERNATIVES AUX COMPOSANTS ELECTRONIQUES EN SITUATION DE PÉNURIE-TAVARES

* STELLANTIS ESTIME QUE DES FOURNISSEURS N'ONT NI PROTÉGÉ, NI ALERTÉ LE CONSTRUCTEUR FACE AU RISQUE DE PÉNURIE DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES-TAVARES AUX ECHOS

* TAVARES APPELLE A TRAITER LA QUESTION DE L'OPACITÉ QUI RÈGNE SUR L'ALLOCATION DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES AUPRÈS DES DIFFÉRENTS CONSTRUCTEURS EN CONCURRENCE

* STELLANTIS-LE SUJET DU RAPPROCHEMENT ENTRE LES FILIALES DE NOUVELLES MOBILITÉ DES DEUX GROUPES, FREE2MOVE ET LEASYS, SERA TRAITÉ D'ICI AU PRINTEMPS-TAVARES AUX ECHOS

* STELLANTIS-LA "GRANDE INCONNUE" POUR LE CHIFFE D'AFFAIRES DE 2021 EST L'IMPACT DE LA PÉNURIE DE COMPOSANTS ELECTRONIQUES-CFO

* STELLANTIS DEVRAIT AVOIR SES PREMIERS VEHICULES PARTAGÉS D'ICI DEUX A DEUX ANS ET DEMI-TAVARES

* STELLANTIS "PAS CERTAIN" QUE LA CRISE DES SEMI-CONDUCTEURS SOIT RESOLUE D'ICI LE SECOND SEMESTRE 2021-TAVARES

* STELLANTIS TIENDRA ENTRE LA FIN MARS ET L'ÉTÉ DES DISCUSSIONS AVEC SES PARTENAIRES BANCAIRES SUR LA MANIERE DE SIMPLIFIER SES COLLABORATIONS, NOTAMMENT DANS LE LEASING-TAVARES

* STELLANTIS DISCUTE ACTUELLEMENT AVEC LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE DU FUTUR DE L'USINE D'ELLESMERE PORT, ATTEND DES CLARIFICATIONS SUR LE SOUTIEN DES AUTORITÉS POUR ÉVALUER SES OPTIONS-TAVARES Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting By Gilles Guillaume)


© Reuters 2021
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CA 2020 136 Mrd 164 Mrd -
Résultat net 2020 2 605 M 3 144 M -
Tréso. nette 2020 12 393 M 14 960 M -
PER 2020 18,8x
Rendement 2020 2,05%
Capitalisation 43 348 M 52 347 M -
VE / CA 2020 0,23x
VE / CA 2021 0,20x
Nbr Employés 170 000
Flottant 19,2%
Graphique STELLANTIS N.V.
Durée : Période :
Stellantis N.V. : Graphique analyse technique Stellantis N.V. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique STELLANTIS N.V.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 17
Objectif de cours Moyen 18,11 €
Dernier Cours de Cloture 13,89 €
Ecart / Objectif Haut 51,1%
Ecart / Objectif Moyen 30,4%
Ecart / Objectif Bas 9,63%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Carlos Tavares Chief Executive Officer & Executive Director
John Jacob Philip Elkann Chairman & President
Richard Keith Palmer Chief Financial Officer
Harald J. Wester Chief Engineering Officer
Henri de la Croix de Castries Senior Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
STELLANTIS N.V.-5.23%52 328
BYD COMPANY LIMITED5.61%88 225
SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED-14.53%37 493
FERRARI N.V.-14.40%36 299
MARUTI SUZUKI INDIA LTD-5.69%29 731
EXOR N.V.3.53%19 126
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