Stellantis N : publie l'ordre du jour de l'AGA 2021

Amsterdam - Stellantis NV (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) («Stellantis») a annoncé aujourd'hui avoir publié l'ordre du jour et les notes explicatives de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires 2021 («AGA»), qui aura lieu virtuellement le 15 avril 2021.

L'avis de l'AGA et les notes explicatives de Stellantis, les autres documents de l'AGA et les instructions pour voter et soumettre des questions avant l'assemblée et pour suivre l'AGA à distance sont disponibles sur le site Internet de Stellantis, dans la section « Finance », à l'adresse www.stellantis.com, où ils peuvent être consultés et téléchargés. Les actionnaires peuvent demander une copie papier de ces documents, qui comprennent les états financiers vérifiés de Fiat Chrysler Automobiles N.V .pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, gratuitement, via les contacts ci-dessous.

