Stellantis N : publie son Rapport Annuel 2022 et son formulaire 20-F

AMSTERDAM - Stellantis N.V. annonce aujourd'hui avoir publié son Rapport Annuel 2022 et déposé son formulaire 20-F 2022 auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des Etats-Unis.

Le Rapport Annuel et le formulaire 20-F de Stellantis sont disponibles dans la section « Finance » du site Internet www.stellantis.com, pour être consultés et téléchargés(1). Les actionnaires peuvent demander gratuitement une copie papier de ces documents, via les contacts indiqués ci-dessous.

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE : STLA / Euronext Milan : STLAM / Euronext Paris : STLAP) fait partie des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep ® , Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d'histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande Tech Company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l'ensemble de nos partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, www.stellantis.com.