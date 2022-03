Stellantis N : réaffirme ses engagements en Italie à travers le projet d'usine de batteries d'Automotive Cells Company (ACC)

AMSTERDAM - Avec ses partenaires, Stellantis soutient le plan de développement d'Automotive Cells Company (ACC) visant à transformer l'usine de Stellantis située à Termoli, en Italie, en un nouveau site de production de batteries, et finalise l'accord intégrant Mercedes-Benz comme nouveau partenaire à parts égales de la société avec TotalEnergies/Saft et Stellantis.

Les partenaires se sont également engagés à augmenter la capacité industrielle d'ACC pour atteindre au moins 120 GWh d'ici 2030, tout en renforçant le développement et la production de la prochaine génération de modules et cellules de batteries haute performance.

« Nous remercions chacune des personnes impliquées dans cet investissement, qui assurera l'avenir de la communauté de Termoli », déclare Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « La transformation de l'usine existante - pour aider à bâtir un avenir plus durable - va positionner ACC comme le leader européen de la production de batteries et permet de réaffirmer, grâce au soutien du ministère du Développement Economique, le rôle de l'Italie aux côtés de Stellantis pour transformer notre entreprise en tech company de mobilité durable. »

Dans le cadre de son Plan Stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé vouloir vendre 5 millions de voitures électriques (BEV) par an dans le monde d'ici 2030 (100 % des ventes de véhicules particuliers en Europe et 50 % des ventes de véhicules particuliers et de picks up aux États-Unis). Stellantis compte également augmenter de 140 GWh sa capacité d'approvisionnement en batteries pour atteindre environ 400 GWh, avec cinq gigafactories prévues et des contrats d'approvisionnement complémentaires.

Automotive Cells Company a été fondée en août 2020 par Stellantis et TotalEnergies/Saft.

La transaction est soumise aux conditions habituelles de clôture, incluant les approbations réglementaires.

À propos de Stellantis

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées d'histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande tech company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, tout en créant encore plus de valeur pour l'ensemble de nos partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. Pour en savoir plus, www.stellantis.com/fr

